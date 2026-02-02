46:47 min Hilos de Vida - Capítulo 74: mamá de Aras descubre verdad sobre enfermedad de Bade y trata mal a Mahinur 46:46 Capítulo 72 mamá de Aras le grita a Mahinur que es una cazafortunas interesada 46:45 Capítulo 71 mamá de Aras se entera de enfermedad de Bade y le reclama a su hijo 46:38 Capítulo 70 Mahinur enfrenta a Aras por cláusula en su contrato de matrimonio 46:47 Capítulo 74 mamá de Aras descubre verdad sobre enfermedad de Bade y trata mal a Mahinur

Capítulo 74 Hilos de Vida: mamá de Aras descubre verdad sobre enfermedad de Bade y trata mal a Mahinur Pelín le muestra a la madre de Aras que Bade estaba enferma antes de que Mahinur se casara con él, y ella piensa que la joven manipuló a su hijo y le advierte que hará que se divorcien.