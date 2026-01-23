46:41 min Hilos de Vida - Capítulo 67: Ada conoce a su verdadera madre y la rechaza 47:33 Capítulo 66 Ada se entera de que es adoptada en su propia fiesta de cumpleaños 47:25 Capítulo 65 Aras descubre que Osmar no es el papá de Mahinur y lo expone 47:38 Capítulo 64 Aras quiere internar al papá Mahinur en centro de rehabilitación 46:41 Capítulo 67 Ada conoce a su verdadera madre y la rechaza

Capítulo 67 Hilos de Vida: Ada conoce a su verdadera madre y la rechaza Devastada por la noticia, la joven va a la casa de la mujer que la adoptó para pedir explicaciones. Su madre biológica también llega al lugar, pero Ada les reprocha a las dos por no decirle la verdad.