36:17 min Hilos de Vida - Capítulo 95: el plan de Mahinur y Aras sale perfecto y logran encarcelar a su exsocio 29:08 Capítulo 94 Ada discute con su mamá y la amenaza con denunciarla ante la prensa 45:43 Capítulo 93 Mahinur y Aras toman medidas y ayudan a la esposa del inversionista 47:34 Capítulo 92 Ada está cansada de su mamá y le exige que le diga la verdad de todo 36:17 Capítulo 95 el plan de Mahinur y Aras sale perfecto y logran encarcelar a su exsocio

Capítulo 95 Hilos de Vida: el plan de Mahinur y Aras sale perfecto y logran encarcelar a su exsocio La pareja llamó a la policía para que capturaran al hombre mientras Mahinur estaba pintando el retrato. Él niega su maltrato, pero no sabe que está siendo grabado. Al final se sale con la suya.