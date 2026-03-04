Publicidad

Capítulo 95 'Hilos de Vida', novela turca de Caracol, completo y en español

Capítulo 95 'Hilos de Vida', novela turca de Caracol. La pareja llamó a la policía para que capturaran al hombre mientras se pintaba el retrato. Él niega su maltrato y al final se sale con la suya.

36:17 min
hdv cap (3).png
Hilos de Vida - Capítulo 95: el plan de Mahinur y Aras sale perfecto y logran encarcelar a su exsocio
Capítulo 95 Hilos de Vida: el plan de Mahinur y Aras sale perfecto y logran encarcelar a su exsocio

La pareja llamó a la policía para que capturaran al hombre mientras Mahinur estaba pintando el retrato. Él niega su maltrato, pero no sabe que está siendo grabado. Al final se sale con la suya.

29:08
Capítulo 94
Ada discute con su mamá y la amenaza con denunciarla ante la prensa
HDV CAP (2).png
45:43
Capítulo 93
Mahinur y Aras toman medidas y ayudan a la esposa del inversionista
HDV cap (1).png
47:34
Capítulo 92
Ada está cansada de su mamá y le exige que le diga la verdad de todo
hilos cap (3).png
45:57
Capítulo 91
Ferah y Yusun tenían un plan, pero él la traicionó y dijo la verdad a Ada
hilos cap (2).png
45:53
Capítulo 90
Ferah se encuentra con Yusun y le cuenta la verdad sobre Ada
hilos cap (1).png
45:59
Capítulo 89
el nuevo inversionista del arte de Mahinur es invitado a una cena en casa
hdv cap (3).png
36:17
Capítulo 95
el plan de Mahinur y Aras sale perfecto y logran encarcelar a su exsocio