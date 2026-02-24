45:59 min Hilos de Vida - Capítulo 89: el nuevo inversionista del arte de Mahinur es invitado a una cena en casa 46:53 Capítulo 88 Aras no está de acuerdo con la propuesta de trabajo de Mahinur 45:57 Capítulo 87 Ada no cuenta con que su madre también tiene un plan en contra de ella Capítulo 86 Bade reacciona y perdona a Aras por no decirle que él era su papá 45:59 Capítulo 89 el nuevo inversionista del arte de Mahinur es invitado a una cena en casa

Capítulo 89 Hilos de Vida: el nuevo inversionista del arte de Mahinur es invitado a una cena en casa Aras no está de acuerdo con la nueva relación laboral, y le dice a Güney que necesita más información sobre el hombre. Durante la cena Pelín habla sobre una noticia acerca del empresario y su esposa.