42:12 min Hilos de Vida - Capítulo 84: Aras y Mahinur discuten con Selvihan porque contó un secreto que no debía 44:37 Capítulo 83 las nuevas “amigas” de Ada le hacen una mala jugada 44:40 Capítulo 82 Ada está arrepentida por algunas decisiones que tomó para su vida 39:28 Capítulo 81 la madre de Aras se ve obligada a pedir perdón públicamente 42:12 Capítulo 84 Aras y Mahinur discuten con Selvihan porque contó un secreto que no debía

Capítulo 84 Hilos de Vida: Aras y Mahinur discuten con Selvihan porque contó un secreto que no debía La pareja de esposos vuelve de su luna de miel porque notan que Bade tiene un comportamiento extraño. Selvihan les dice que todo está bien, pero ellos saben que en la mansión están ocultando algo.