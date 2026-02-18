Publicidad

Capítulo 85 Hilos de Vida, novela turca de Caracol, completo y en español

Capítulo 85 Hilos de Vida, novela turca de Caracol, completo y en español. Un abogado llega a hablar con Ada y le dice que Ferah le mintió una vez más, ahora sobre era su padre.

45:49 min
Hilos de Vida - Capítulo 85: Ada se entera que Ferah le ocultó la verdad de quién era su padre
42:12
Capítulo 84
Aras y Mahinur discuten con Selvihan porque contó un secreto que no debía
44:37
Capítulo 83
las nuevas “amigas” de Ada le hacen una mala jugada
44:40
Capítulo 82
Ada está arrepentida por algunas decisiones que tomó para su vida
45:49
Capítulo 85 Hilos de Vida: Ada se entera que Ferah le ocultó la verdad de quién era su padre

Un abogado llega a hablar con Ada y le dice que Ferah le mintió una vez más, ahora sobre era su padre; siempre dijo que era un amigo de ella, pero nunca fue verdad. Buscan al verdadero progenitor.

Por: Caracol Televisión
|
39:28
Capítulo 81
la madre de Aras se ve obligada a pedir perdón públicamente
44:41
Capítulo 80
Aras recuerda que pasó en la noche de la supuesta infidelidad
44:45
Capítulo 79
Aras intenta demostrar su inocencia frente a Mihinur
45:49
Capítulo 85
