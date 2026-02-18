45:49 min Hilos de Vida - Capítulo 85: Ada se entera que Ferah le ocultó la verdad de quién era su padre 42:12 Capítulo 84 Aras y Mahinur discuten con Selvihan porque contó un secreto que no debía 44:37 Capítulo 83 las nuevas “amigas” de Ada le hacen una mala jugada 44:40 Capítulo 82 Ada está arrepentida por algunas decisiones que tomó para su vida 45:49 Capítulo 85 Ada se entera que Ferah le ocultó la verdad de quién era su padre

Capítulo 85 Hilos de Vida: Ada se entera que Ferah le ocultó la verdad de quién era su padre Un abogado llega a hablar con Ada y le dice que Ferah le mintió una vez más, ahora sobre era su padre; siempre dijo que era un amigo de ella, pero nunca fue verdad. Buscan al verdadero progenitor.