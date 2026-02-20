45:57 min Hilos de Vida - Capítulo 87: Ada no cuenta con que su madre también tiene un plan en contra de ella Capítulo 86 Bade reacciona y perdona a Aras por no decirle que él era su papá 45:49 Capítulo 85 Ada se entera que Ferah le ocultó la verdad de quién era su padre 42:12 Capítulo 84 Aras y Mahinur discuten con Selvihan porque contó un secreto que no debía 45:57 Capítulo 87 Ada no cuenta con que su madre también tiene un plan en contra de ella

Capítulo 87 Hilos de Vida: Ada no cuenta con que su madre también tiene un plan en contra de ella La madre de Ada escucha parte del plan que tiene para encontrar a su verdadero papá y ella, para vengarse, está buscando un internado para que Ada la deje en paz y no vivan más juntas.