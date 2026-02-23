46:53 min Hilos de Vida - Capítulo 88: Aras no está de acuerdo con la propuesta de trabajo de Mahinur 45:57 Capítulo 87 Ada no cuenta con que su madre también tiene un plan en contra de ella Capítulo 86 Bade reacciona y perdona a Aras por no decirle que él era su papá 45:49 Capítulo 85 Ada se entera que Ferah le ocultó la verdad de quién era su padre 46:53 Capítulo 88 Aras no está de acuerdo con la propuesta de trabajo de Mahinur

Capítulo 88 Hilos de Vida: Aras no está de acuerdo con la propuesta de trabajo de Mahinur Mahinur recibe la oferta de trabajar para una prestigiosa cadena de hoteles en el país, así que acepta y tiene una reunión con el encargado; sin embargo, a Aras no le agrada la idea y no la apoya.