45:53 min Hilos de Vida - Capítulo 90: Ferah se encuentra con Yusun y le cuenta la verdad sobre Ada 45:59 Capítulo 89 el nuevo inversionista del arte de Mahinur es invitado a una cena en casa 46:53 Capítulo 88 Aras no está de acuerdo con la propuesta de trabajo de Mahinur 45:57 Capítulo 87 Ada no cuenta con que su madre también tiene un plan en contra de ella 45:53 Capítulo 90 Ferah se encuentra con Yusun y le cuenta la verdad sobre Ada

Capítulo 90 Hilos de Vida: Ferah se encuentra con Yusun y le cuenta la verdad sobre Ada Después de algunas llamadas de Yusun, Ferah acepta recibirlo en su casa y le propone que engañen al novio de Ada para mantener el secreto a salvo.