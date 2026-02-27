47:34 min Hilos de Vida - Capítulo 92: Ada está cansada de su mamá y le exige que le diga la verdad de todo 45:57 Capítulo 91 Ferah y Yusun tenían un plan, pero él la traicionó y dijo la verdad a Ada 45:53 Capítulo 90 Ferah se encuentra con Yusun y le cuenta la verdad sobre Ada 45:59 Capítulo 89 el nuevo inversionista del arte de Mahinur es invitado a una cena en casa 47:34 Capítulo 92 Ada está cansada de su mamá y le exige que le diga la verdad de todo

Capítulo 92 Hilos de Vida: Ada está cansada de su mamá y le exige que le diga la verdad de todo Ada no puede descansar y no piensa en otra cosa que no sea en su padre. Ella va a donde Ferah, le dice que no le cree más sus mentiras y le pide la verdad sobre su padre, pero Ferah dice que no.