29:08 min Hilos de Vida - Capítulo 94: Ada discute con su mamá y la amenaza con denunciarla ante la prensa 45:43 Capítulo 93 Mahinur y Aras toman medidas y ayudan a la esposa del inversionista 47:34 Capítulo 92 Ada está cansada de su mamá y le exige que le diga la verdad de todo 45:57 Capítulo 91 Ferah y Yusun tenían un plan, pero él la traicionó y dijo la verdad a Ada 29:08 Capítulo 94 Ada discute con su mamá y la amenaza con denunciarla ante la prensa

Capítulo 94 Hilos de Vida: Ada discute con su mamá y la amenaza con denunciarla ante la prensa Ada está cansada de la situación y de las mentiras de todos sobre su padre, por eso enfrenta a su madre, pero ella no puede contar la verdad a Ada por las amenazas de Zelvihan