Capítulo 97 'Hilos de Vida', novela turca de Caracol, completo y en español

Capítulo 97 'Hilos de Vida', novela turca de Caracol. La familia va a visitar a Nihal después de su accidente, y Ada se resigna a dejar de buscar a su padre porque le da miedo perder a Nihal.

45:55 min
Hilos de Vida - Capítulo 97: Ada dice que ya no quiere saber de su padre y dejará el tema en el pasado
45:55
Capítulo 96
mientras están en una cena, la familia recibe una noticia inesperada
36:17
Capítulo 95
el plan de Mahinur y Aras sale perfecto y logran encarcelar a su exsocio
29:08
Capítulo 94
Ada discute con su mamá y la amenaza con denunciarla ante la prensa
45:55
Capítulo 97
Ada dice que ya no quiere saber de su padre y dejará el tema en el pasado

Capítulo 97 Hilos de Vida: Ada dice que ya no quiere saber de su padre y dejará el tema en el pasado

Algunos miembros de la familia van a visitar a Nihal después de su accidente, y Ada se resigna a dejar de buscar a su padre porque le da miedo abandonar y perder a Nihal.

Por: Caracol Televisión
