Capítulo 97 'Hilos de Vida', novela turca de Caracol, completo y en español
Capítulo 97 'Hilos de Vida', novela turca de Caracol. La familia va a visitar a Nihal después de su accidente, y Ada se resigna a dejar de buscar a su padre porque le da miedo perder a Nihal.
Hilos de Vida - Capítulo 97:
Ada dice que ya no quiere saber de su padre y dejará el tema en el pasado
Capítulo 97 Hilos de Vida: Ada dice que ya no quiere saber de su padre y dejará el tema en el pasado
Algunos miembros de la familia van a visitar a Nihal después de su accidente, y Ada se resigna a dejar de buscar a su padre porque le da miedo abandonar y perder a Nihal.
6 de Marzo, 2026
