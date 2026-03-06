45:55 min Hilos de Vida - Capítulo 97: Ada dice que ya no quiere saber de su padre y dejará el tema en el pasado 45:55 Capítulo 96 mientras están en una cena, la familia recibe una noticia inesperada 36:17 Capítulo 95 el plan de Mahinur y Aras sale perfecto y logran encarcelar a su exsocio 29:08 Capítulo 94 Ada discute con su mamá y la amenaza con denunciarla ante la prensa 45:55 Capítulo 97 Ada dice que ya no quiere saber de su padre y dejará el tema en el pasado

Capítulo 97 Hilos de Vida: Ada dice que ya no quiere saber de su padre y dejará el tema en el pasado Algunos miembros de la familia van a visitar a Nihal después de su accidente, y Ada se resigna a dejar de buscar a su padre porque le da miedo abandonar y perder a Nihal.