Capítulo 96 'Hilos de Vida', novela turca de Caracol, completo y en español

Capítulo 96 'Hilos de Vida', novela turca de Caracol. La familia está hablando sobre lo que sucedió con el exsocio de Mahinur, y se entera de que quedó en libertad a pesar de los abusos a su esposa.

45:55 min
Capítulo 96 Hilos de Vida: mientras están en una cena, la familia recibe una noticia inesperada

La familia está hablando sobre lo que sucedió con el exsocio de Mahinur, y se entera de que quedó en libertad a pesar de los abusos a su esposa; por eso mismo deben mejorar la seguridad de la casa.

Por: Caracol Televisión
|
36:17
Capítulo 95
el plan de Mahinur y Aras sale perfecto y logran encarcelar a su exsocio
29:08
Capítulo 94
Ada discute con su mamá y la amenaza con denunciarla ante la prensa
45:43
Capítulo 93
Mahinur y Aras toman medidas y ayudan a la esposa del inversionista
47:34
Capítulo 92
Ada está cansada de su mamá y le exige que le diga la verdad de todo
45:57
Capítulo 91
Ferah y Yusun tenían un plan, pero él la traicionó y dijo la verdad a Ada
45:53
Capítulo 90
Ferah se encuentra con Yusun y le cuenta la verdad sobre Ada
45:55
Capítulo 96
mientras están en una cena, la familia recibe una noticia inesperada