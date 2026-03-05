45:55 min Hilos de Vida - Capítulo 96: mientras están en una cena, la familia recibe una noticia inesperada 36:17 Capítulo 95 el plan de Mahinur y Aras sale perfecto y logran encarcelar a su exsocio 29:08 Capítulo 94 Ada discute con su mamá y la amenaza con denunciarla ante la prensa 45:43 Capítulo 93 Mahinur y Aras toman medidas y ayudan a la esposa del inversionista 45:55 Capítulo 96 mientras están en una cena, la familia recibe una noticia inesperada

Capítulo 96 Hilos de Vida: mientras están en una cena, la familia recibe una noticia inesperada La familia está hablando sobre lo que sucedió con el exsocio de Mahinur, y se entera de que quedó en libertad a pesar de los abusos a su esposa; por eso mismo deben mejorar la seguridad de la casa.