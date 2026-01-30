Publicidad

Capítulo 72 de 'Hilos de Vida', novela turca, completo y en español

Capítulo 72 de 'Hilos de Vida', novela turca de Caracol Televisión, completo y en español. La mamá de Aras trata mal a Mahinur porque cree que es una cazafortunas.

Hilos de Vida - Capítulo 72: mamá de Aras le grita a Mahinur que es una cazafortunas interesada
Capítulo 72 Hilos de Vida: mamá de Aras le grita a Mahinur que es una cazafortunas interesada

La mujer se entera que su hijo le quiere regalar a Mahinur la mitad de las acciones de la mansión y de la empresa y enseguida va a confrontarla. No obstante, después se lleva una sorpresa.

Por: Alejandra Hurtado
|
