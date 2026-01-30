46:46 min Hilos de Vida - Capítulo 72: mamá de Aras le grita a Mahinur que es una cazafortunas interesada 46:45 Capítulo 71 mamá de Aras se entera de enfermedad de Bade y le reclama a su hijo 46:38 Capítulo 70 Mahinur enfrenta a Aras por cláusula en su contrato de matrimonio 46:48 Capítulo 69 Mahinur cae en trampa de Pelín y piensa que Aras le quiere quitar a sus hijas 46:46 Capítulo 72 mamá de Aras le grita a Mahinur que es una cazafortunas interesada

Capítulo 72 Hilos de Vida: mamá de Aras le grita a Mahinur que es una cazafortunas interesada La mujer se entera que su hijo le quiere regalar a Mahinur la mitad de las acciones de la mansión y de la empresa y enseguida va a confrontarla. No obstante, después se lleva una sorpresa.