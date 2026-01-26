46:55 min Hilos de Vida - Capítulo 68: Ada escucha a su mamá biológica y piensa en darle una oportunidad 46:41 Capítulo 67 Ada conoce a su verdadera madre y la rechaza 47:33 Capítulo 66 Ada se entera de que es adoptada en su propia fiesta de cumpleaños 47:25 Capítulo 65 Aras descubre que Osmar no es el papá de Mahinur y lo expone 46:55 Capítulo 68 Ada escucha a su mamá biológica y piensa en darle una oportunidad

Capítulo 68 Hilos de Vida: Ada escucha a su mamá biológica y piensa en darle una oportunidad La joven ve una entrevista que dio Fara, su verdadera madre, en la que dice que ella no abandonó a su hija, sino que era una adolescente sin opciones. Esas palabras conmueven a Ada.