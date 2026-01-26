Publicidad

Capítulo 68 de 'Hilos de Vida', novela turca de Caracol, completo y en español

Capítulo 68 de 'Hilos de Vida', novela turca de Caracol Televisión, completo y en español. Ada escucha a su mamá biológica y se conmueve con sus explicaciones.

46:55 min
Capítulo Hilos de Vida
Hilos de Vida - Capítulo 68: Ada escucha a su mamá biológica y piensa en darle una oportunidad
Capítulo 68 Hilos de Vida: Ada escucha a su mamá biológica y piensa en darle una oportunidad

La joven ve una entrevista que dio Fara, su verdadera madre, en la que dice que ella no abandonó a su hija, sino que era una adolescente sin opciones. Esas palabras conmueven a Ada.

67. Ada conoce a su verdadera madre y la rechaza
46:41
Capítulo 67
Ada conoce a su verdadera madre y la rechaza
Thumbnail
47:33
Capítulo 66
Ada se entera de que es adoptada en su propia fiesta de cumpleaños
65. Aras descubre que Osmar no es el papá de Mahinur y lo expone
47:25
Capítulo 65
Aras descubre que Osmar no es el papá de Mahinur y lo expone
64. Aras quiere internar al papá Mahinur en centro de rehabilitación
47:38
Capítulo 64
Aras quiere internar al papá Mahinur en centro de rehabilitación
Aras lleva al padre de Mahinur a vivir a la mansión
46:16
Capítulo 63
Aras lleva al padre de Mahinur a vivir a la mansión
Capítulo 62 Hilos de vida: Osmán le dice a Aras que él es el papá de Mahinur
46:50
Capítulo 62
Osmán le dice a Aras que él es el papá de Mahinur
Capítulo Hilos de Vida
46:55
Capítulo 68
Ada escucha a su mamá biológica y piensa en darle una oportunidad