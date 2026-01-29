46:45 min Hilos de Vida - Capítulo 71: mamá de Aras se entera de enfermedad de Bade y le reclama a su hijo 46:38 Capítulo 70 Mahinur enfrenta a Aras por cláusula en su contrato de matrimonio 46:48 Capítulo 69 Mahinur cae en trampa de Pelín y piensa que Aras le quiere quitar a sus hijas 46:55 Capítulo 68 Ada escucha a su mamá biológica y piensa en darle una oportunidad 46:45 Capítulo 71 mamá de Aras se entera de enfermedad de Bade y le reclama a su hijo

Capítulo 71 Hilos de Vida: mamá de Aras se entera de enfermedad de Bade y le reclama a su hijo En una reunión, la niña escucha el nombre de la mujer que le donó sangre y pregunta si otra vez está enferma. La madre de Aras, entonces, les exige explicaciones a su hijo y a su nuera.