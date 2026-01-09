45:35 min Hilos de Vida - Capítulo 59: Mahinur lleva a su padre a la mansión y la familia se enfada 45:45 Capítulo 58 Mahinur confirma las sospechas de su padre, ¿podrá decirle a Aras? 43:35 Capítulo 57 Aras ‘atropella’ al padre de Mahinur, ¿la mujer revelará el secreto? 43:20 Capítulo 56 un hombre afirma ser el padre de Mahinur y la mujer se lo oculta a Aras 45:35 Capítulo 59 Mahinur lleva a su padre a la mansión y la familia se enfada

Capítulo 59 Hilos de Vida: Mahinur lleva a su padre a la mansión y la familia se enfada Mahinur siente remordimiento por no poder ayudar a su padre, razón por la que intenta darle trabajo en la mansión; sin embargo, Aras y su familia se enfadan por haber llevado un “vago” a casa.