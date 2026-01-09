Publicidad

Capítulo 59 Hilos de vida: 9 de enero 2025

Mahinur siente remordimiento por no poder ayudar a su padre, razón por la que intenta darle trabajo en la mansión; sin embargo, Aras y su familia se enfadan por haber llevado un “vago” a casa.

45:35 min
Capítulo 59 Hilos de Vida
45:35
Capítulo 59
Mahinur lleva a su padre a la mansión y la familia se enfada

Capítulo 59 Hilos de Vida: Mahinur lleva a su padre a la mansión y la familia se enfada

Mahinur siente remordimiento por no poder ayudar a su padre, razón por la que intenta darle trabajo en la mansión; sin embargo, Aras y su familia se enfadan por haber llevado un “vago” a casa.

Capítulo 55 Hilos de Vida
43:29
Capítulo 55
La reputación de Egder empeora al pasar por un escándalo virtual 
Capítulo 54 Hilos de Vida
47:12
Capítulo 54
Aras se siente incómodo e inseguro por la cercanía de Kenan con sus hijas
Capítulo 53 Hilos de Vida
47:13
Capítulo 53
Ada se va de casa y le deja una preocupante nota de despedida a su madre
