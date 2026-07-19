Pernito vio a su hijo favorito perder una pierna debido a la gangrena por su diabetes

Familiares y amigos del recordado payaso Pernito recordaron los momentos más difíciles que enfrentó en sus últimos años, marcados por la enfermedad de su hijo: el 'payaso Bebé', el deterioro de su propia salud y los conflictos familiares.

Según relataron, Pernito sufrió profundamente al ver cómo la diabetes y los excesos afectaron la vida de 'Bebé'. La situación empeoró cuando un accidente con una botella le provocó una gangrena que obligó a amputarle una pierna, un hecho que golpeó emocionalmente al humorista.



Con el paso del tiempo, Pernito también comenzó a padecer complicaciones derivadas de la diabetes. Aunque su hijo siguió trabajando en silla de ruedas, sus allegados aseguraron que nunca volvió a recuperar la vitalidad que lo caracterizaba y su papá tampoco.

Sus familiares y amigos también recordaron que Pernito atravesó una etapa de tristeza por el distanciamiento de su esposa, Hilda, y de una de sus hijas, situación que marcó sus últimos años. Falleció tiempo después y, según quienes compartieron con él, encontró mayor compañía en sus amigos del circo que en su familia durante la etapa final de su vida.

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