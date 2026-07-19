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Pernito vio a su hijo favorito perder una pierna debido a la gangrena por su diabetes - CaracolTV

El Payaso Bebé, hijo de Pernito, nunca se cuidó de la diabetes que padecía y tras un accidente con una botella, terminó perdiendo una de sus piernas, su padre nunca volvió a ser el mismo.

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Pernito vio a su hijo favorito perder una pierna debido a la gangrena por su diabetes

El Payaso Bebé, hijo de Pernito, nunca se cuidó de la diabetes que padecía y tras un accidente con una botella, terminó perdiendo una de sus piernas, su padre nunca volvió a ser el mismo.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 19 de jul, 2026
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