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Pernito perdió contacto con su hijo debido su adicción y a que vivió en las calles - CaracolTV

El Payaso Pernito le pidió a su hijo ‘Tuerquita’ que se fuera de casa debido a su adicción desde los siete años, la relación entre padre e hijo se deterioró tanto que perdieron contacto.

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Pernito perdió contacto con su hijo debido su adicción y a que vivió en las calles

El Payaso Pernito le pidió a su hijo ‘Tuerquita’ que se fuera de casa debido a su adicción desde los siete años, la relación entre padre e hijo se deterioró tanto que perdieron contacto.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 19 de jul, 2026
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