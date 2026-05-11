Capítulo 9 'El Juego de mi Destino', novela turca de Caracol, completo y en español
Capítulo 9 'El Juego de mi Destino'. La mujer ve a los nuevos integrantes de la familia tirando algo a la basura y espera que se vayan para recogerlo. En medio de la cena, asegura que hay algo raro en ellos y quiere desenmascararlos.
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44:07 min
El Juego de mi Destino - Capítulo 9: Zahide dice que Asiyé y sus hijos ocultan algo
44:11
Capítulo 8
Cemal llega de dar un paseo en el bosque y habla con Asiyé
44:07
Capítulo 7
Nergis y Cemal tienen una discusión al descubrir que volverá a irse
44:11
Capítulo 6
el hijo de Cemal cumple años y hace una petición peculiar
44:07
Capítulo 9
Zahide dice que Asiyé y sus hijos ocultan algo
Capítulo 9 El Juego de mi Destino: Zahide dice que Asiyé y sus hijos ocultan algo
La mujer ve a los nuevos integrantes de la familia tirando algo a la basura y espera que se vayan para recogerlo. En medio de la cena, asegura que hay algo raro en ellos y quiere desenmascararlos.