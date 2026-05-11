Capítulo 9 El Juego de mi Destino: Zahide dice que Asiyé y sus hijos ocultan algo

Capítulo 9 'El Juego de mi Destino', novela turca de Caracol, completo y en español Capítulo 9 'El Juego de mi Destino'. La mujer ve a los nuevos integrantes de la familia tirando algo a la basura y espera que se vayan para recogerlo. En medio de la cena, asegura que hay algo raro en ellos y quiere desenmascararlos.