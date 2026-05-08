Capítulo 8 'El Juego de mi Destino', novela turca de Caracol, completo y en español
Capítulo 8 'El Juego de mi Destino'. La mujer se encuentra con Cemal y él la obliga a confesarle la verdad. Le pregunta si aún lo ama y le pide que recuerde todos los momentos que vivieron juntos, pero ella dice que ama a Mahir.
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44:11 min
El Juego de mi Destino - Capítulo 8: Cemal llega de dar un paseo en el bosque y habla con Asiyé
44:07
Capítulo 7
Nergis y Cemal tienen una discusión al descubrir que volverá a irse
44:11
Capítulo 6
el hijo de Cemal cumple años y hace una petición peculiar
42:19
Capítulo 5
a Nergis se le destroza el corazón por culpa de su hermanastro
44:11
Capítulo 8
Cemal llega de dar un paseo en el bosque y habla con Asiyé
Capítulo 8 El Juego de mi Destino: Cemal llega de dar un paseo en el bosque y habla con Asiyé
La mujer se encuentra con Cemal y él la obliga a confesarle la verdad. Le pregunta si aún lo ama y le pide que recuerde todos los momentos que vivieron juntos, pero ella dice que ama a Mahir.