Capítulo 8 El Juego de mi Destino: Cemal llega de dar un paseo en el bosque y habla con Asiyé

Capítulo 8 'El Juego de mi Destino', novela turca de Caracol, completo y en español Capítulo 8 'El Juego de mi Destino'. La mujer se encuentra con Cemal y él la obliga a confesarle la verdad. Le pregunta si aún lo ama y le pide que recuerde todos los momentos que vivieron juntos, pero ella dice que ama a Mahir.