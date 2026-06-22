Capítulo 31 'El Juego de mi Destino', novela turca de Caracol, completo y en español
Capítulo 31 'El Juego de mi Destino', novela turca de Caracol. El trabajador del hotel le entrega a Raci un sobre que tiene papeles sobre Asiyé y su familia. Cemal llega y su cuñado le pide que lo ayude a investigar. Nedret manipula los resultados.
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43:42 min
El Juego de mi Destino - Capítulo 31: Raci investiga el origen de Asiyé y le pide ayuda a Cemal
43:59
Capítulo 30
Cemal llega de sorpresa a recoger a Asiyé
39:15
Capítulo 29
Mahir da palabras de agradecimiento y hace un homenaje a Nergis
44:40
Capítulo 28
Asiyé le dice a Mahir que tiene miedo de que él los abandone
43:42
Capítulo 31
Raci investiga el origen de Asiyé y le pide ayuda a Cemal
Capítulo 31 El Juego de mi Destino: Raci investiga el origen de Asiyé y le pide ayuda a Cemal
El trabajador del hotel le entrega a Raci un sobre que tiene papeles sobre Asiyé y su familia. Cemal llega y su cuñado le pide que lo ayude a investigar. Nedret manipula los resultados.