Capítulo 27 El Juego de mi Destino: Raci le tiende una trampa a Mahir; Harun se entera y se molesta

Capítulo 27 'El Juego de mi Destino', novela turca de Caracol, completo y en español Capítulo 27 'El Juego de mi Destino'. La familia tiene una reunión y, en medio de ella, Cemal descubre que Raci cambió los resultados para favorecerse. Harun se entera, se molesta con él y le dice que no vuelva a poner un pie en su casa.