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Capítulo 27 'El Juego de mi Destino', novela turca de Caracol, completo y en español

Capítulo 27 'El Juego de mi Destino'. La familia tiene una reunión y, en medio de ella, Cemal descubre que Raci cambió los resultados para favorecerse. Harun se entera, se molesta con él y le dice que no vuelva a poner un pie en su casa.

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40:52 min
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El Juego de mi Destino - Capítulo 27: Raci le tiende una trampa a Mahir; Harun se entera y se molesta
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44:35
Capítulo 26
Meral va a la mansión a visitar a Asiyé y discute con Cemal
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44:32
Capítulo 25
Nedret escucha a Nergis hablando con Cemal y descubre la verdad
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44:34
Capítulo 24
Cemal está ebrio, pelea con un hombre y lo hiere
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40:52
Capítulo 27
Raci le tiende una trampa a Mahir; Harun se entera y se molesta

Capítulo 27 El Juego de mi Destino: Raci le tiende una trampa a Mahir; Harun se entera y se molesta

La familia tiene una reunión y, en medio de ella, Cemal descubre que Raci cambió los resultados para favorecerse. Harun se entera, se molesta con él y le dice que no vuelva a poner un pie en su casa.

Por: Caracol Televisión
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44:35
Capítulo 26
Meral va a la mansión a visitar a Asiyé y discute con Cemal
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44:32
Capítulo 25
Nedret escucha a Nergis hablando con Cemal y descubre la verdad
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44:34
Capítulo 24
Cemal está ebrio, pelea con un hombre y lo hiere
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28:06
Capítulo 23
Raci se entera que los "hijos" de Mahir no son de él
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44:32
Capítulo 22
Cemal, Asiyé, Helín y Mahir van a una boda y pasan un mal rato
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40:10
Capítulo 21
Cemal debe ser testigo de la unión de su exesposa con su nueva pareja
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40:52
Capítulo 27
Raci le tiende una trampa a Mahir; Harun se entera y se molesta