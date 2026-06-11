Capítulo 27 'El Juego de mi Destino', novela turca de Caracol, completo y en español
Capítulo 27 'El Juego de mi Destino'. La familia tiene una reunión y, en medio de ella, Cemal descubre que Raci cambió los resultados para favorecerse. Harun se entera, se molesta con él y le dice que no vuelva a poner un pie en su casa.
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40:52 min
El Juego de mi Destino - Capítulo 27: Raci le tiende una trampa a Mahir; Harun se entera y se molesta
44:35
Capítulo 26
Meral va a la mansión a visitar a Asiyé y discute con Cemal
44:32
Capítulo 25
Nedret escucha a Nergis hablando con Cemal y descubre la verdad
44:34
Capítulo 24
Cemal está ebrio, pelea con un hombre y lo hiere
40:52
Capítulo 27
Raci le tiende una trampa a Mahir; Harun se entera y se molesta
Capítulo 27 El Juego de mi Destino: Raci le tiende una trampa a Mahir; Harun se entera y se molesta
La familia tiene una reunión y, en medio de ella, Cemal descubre que Raci cambió los resultados para favorecerse. Harun se entera, se molesta con él y le dice que no vuelva a poner un pie en su casa.