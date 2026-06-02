28:06 min El Juego de mi Destino - Capítulo 23: Raci se entera que los "hijos" de Mahir no son de él 44:32 Capítulo 22 Cemal, Asiyé, Helín y Mahir van a una boda y pasan un mal rato 40:10 Capítulo 21 Cemal debe ser testigo de la unión de su exesposa con su nueva pareja 44:43 Capítulo 20 Cemal le dice a Asiyé que deben verse antes de la boda 28:06 Capítulo 23 Raci se entera que los "hijos" de Mahir no son de él

Capítulo 23 El Juego de mi Destino: Raci se entera que los "hijos" de Mahir no son de él Raci invita a Necmi a cenar y él le cuenta toda la verdad sobre Asiyé y sus hijos. Además, le dice que le contará todo a su familia, pero Mahir lo amenaza con que hablará de su casino secreto.