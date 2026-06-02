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Capítulo 23 'El Juego de mi Destino', novela turca de Caracol, completo y en español

Capítulo 23 'El Juego de mi Destino'. Raci invita a Necmi a cenar y él le cuenta toda la verdad sobre Asiyé y sus hijos. Además, le dice que le contará todo a su familia, pero Mahir lo amenaza con que hablará de su casino secreto.

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28:06 min
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El Juego de mi Destino - Capítulo 23: Raci se entera que los "hijos" de Mahir no son de él
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44:32
Capítulo 22
Cemal, Asiyé, Helín y Mahir van a una boda y pasan un mal rato
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40:10
Capítulo 21
Cemal debe ser testigo de la unión de su exesposa con su nueva pareja
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44:43
Capítulo 20
Cemal le dice a Asiyé que deben verse antes de la boda
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28:06
Capítulo 23
Raci se entera que los "hijos" de Mahir no son de él

Capítulo 23 El Juego de mi Destino: Raci se entera que los "hijos" de Mahir no son de él

Raci invita a Necmi a cenar y él le cuenta toda la verdad sobre Asiyé y sus hijos. Además, le dice que le contará todo a su familia, pero Mahir lo amenaza con que hablará de su casino secreto.

Por: Caracol Televisión
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44:32
Capítulo 22
Cemal, Asiyé, Helín y Mahir van a una boda y pasan un mal rato
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40:10
Capítulo 21
Cemal debe ser testigo de la unión de su exesposa con su nueva pareja
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44:43
Capítulo 20
Cemal le dice a Asiyé que deben verse antes de la boda
JUEGO DE MI DESTINO.png
44:40
Capítulo 19
Mahir le dice a Asiyé que deben tener una boda falsa
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44:32
Capítulo 18
los resultados de la prueba de ADN que hizo Raci llegan a casa
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44:35
Capítulo 17
Cemal le cuenta a Asiyé la razón por la cual los abandonó
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28:06
Capítulo 23
Raci se entera que los "hijos" de Mahir no son de él