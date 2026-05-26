Capítulo 19 'El Juego de mi Destino', novela turca de Caracol, completo y en español
Capítulo 19 'El Juego de mi Destino'. Mahir habla con su padre y él le dice que para hacer legal la herencia, debe estar casado con Asiyé. Por eso mismo, la ‘pareja’ toma la decisión de casarse, pero con un notario falso. Cemal se enoja.
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44:40 min
El Juego de mi Destino - Capítulo 19: Mahir le dice a Asiyé que deben tener una boda falsa
44:32
Capítulo 18
los resultados de la prueba de ADN que hizo Raci llegan a casa
44:35
Capítulo 17
Cemal le cuenta a Asiyé la razón por la cual los abandonó
42:47
Capítulo 16
Helin se entera de que Nergis fue quien le dañó su vestido
44:40
Capítulo 19
Mahir le dice a Asiyé que deben tener una boda falsa
Capítulo 19 El Juego de mi Destino: Mahir le dice a Asiyé que deben tener una boda falsa
Mahir habla con su padre y él le dice que para hacer legal la herencia, debe estar casado con Asiyé. Por eso mismo, la ‘pareja’ toma la decisión de casarse, pero con un notario falso. Cemal se enoja.