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Capítulo 19 'El Juego de mi Destino', novela turca de Caracol, completo y en español

Capítulo 19 'El Juego de mi Destino'. Mahir habla con su padre y él le dice que para hacer legal la herencia, debe estar casado con Asiyé. Por eso mismo, la ‘pareja’ toma la decisión de casarse, pero con un notario falso. Cemal se enoja.

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44:40 min
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El Juego de mi Destino - Capítulo 19: Mahir le dice a Asiyé que deben tener una boda falsa
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44:32
Capítulo 18
los resultados de la prueba de ADN que hizo Raci llegan a casa
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44:35
Capítulo 17
Cemal le cuenta a Asiyé la razón por la cual los abandonó
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42:47
Capítulo 16
Helin se entera de que Nergis fue quien le dañó su vestido
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44:40
Capítulo 19
Mahir le dice a Asiyé que deben tener una boda falsa

Capítulo 19 El Juego de mi Destino: Mahir le dice a Asiyé que deben tener una boda falsa

Mahir habla con su padre y él le dice que para hacer legal la herencia, debe estar casado con Asiyé. Por eso mismo, la ‘pareja’ toma la decisión de casarse, pero con un notario falso. Cemal se enoja.

Por: Caracol Televisión
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juego de mi destino.png
44:32
Capítulo 18
los resultados de la prueba de ADN que hizo Raci llegan a casa
JUEGO DE MI DESTINO.png
44:35
Capítulo 17
Cemal le cuenta a Asiyé la razón por la cual los abandonó
juego de mi destino.png
42:47
Capítulo 16
Helin se entera de que Nergis fue quien le dañó su vestido
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44:43
Capítulo 15
la familia Demirhan está en una cena, pero termina mal
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44:43
Capítulo 14
Nergis habla con su padre y él la decepciona
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44:20
Capítulo 13
Nergis cambia su actitud con Mahir; se vuelve grosera
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44:40
Capítulo 19
Mahir le dice a Asiyé que deben tener una boda falsa