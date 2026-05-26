Capítulo 19 El Juego de mi Destino: Mahir le dice a Asiyé que deben tener una boda falsa

Capítulo 19 'El Juego de mi Destino', novela turca de Caracol, completo y en español Capítulo 19 'El Juego de mi Destino'. Mahir habla con su padre y él le dice que para hacer legal la herencia, debe estar casado con Asiyé. Por eso mismo, la ‘pareja’ toma la decisión de casarse, pero con un notario falso. Cemal se enoja.