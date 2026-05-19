Capítulo 14 'El Juego de mi Destino', novela turca de Caracol, completo y en español
Capítulo 14 'El Juego de mi Destino'. La niña cree que su madre se enamoró de Mahir y que olvidó a Cemal. Es por eso que Nergis le pide a su padre que hable con Asiyé y le diga la verdad; él le dice que las cosas no serán como antes.
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44:43 min
El Juego de mi Destino - Capítulo 14: Nergis habla con su padre y él la decepciona
44:20
Capítulo 13
Nergis cambia su actitud con Mahir; se vuelve grosera
44:23
Capítulo 12
Cemal y Asiyé tienen un incómodo encuentro
44:27
Capítulo 11
Cemal habla con su hija y le genera una confusión
44:43
Capítulo 14
Nergis habla con su padre y él la decepciona
Capítulo 14 El Juego de mi Destino: Nergis habla con su padre y él la decepciona
La niña cree que su madre se enamoró de Mahir y que olvidó a Cemal. Es por eso que Nergis le pide a su padre que hable con Asiyé y le diga la verdad; él le dice que las cosas no serán como antes.