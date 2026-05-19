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Capítulo 14 'El Juego de mi Destino', novela turca de Caracol, completo y en español

Capítulo 14 'El Juego de mi Destino'. La niña cree que su madre se enamoró de Mahir y que olvidó a Cemal. Es por eso que Nergis le pide a su padre que hable con Asiyé y le diga la verdad; él le dice que las cosas no serán como antes.

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44:43 min
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El Juego de mi Destino - Capítulo 14: Nergis habla con su padre y él la decepciona
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44:20
Capítulo 13
Nergis cambia su actitud con Mahir; se vuelve grosera
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44:23
Capítulo 12
Cemal y Asiyé tienen un incómodo encuentro
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44:27
Capítulo 11
Cemal habla con su hija y le genera una confusión
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44:43
Capítulo 14
Nergis habla con su padre y él la decepciona

Capítulo 14 El Juego de mi Destino: Nergis habla con su padre y él la decepciona

La niña cree que su madre se enamoró de Mahir y que olvidó a Cemal. Es por eso que Nergis le pide a su padre que hable con Asiyé y le diga la verdad; él le dice que las cosas no serán como antes.

Por: Caracol Televisión
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44:20
Capítulo 13
Nergis cambia su actitud con Mahir; se vuelve grosera
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44:23
Capítulo 12
Cemal y Asiyé tienen un incómodo encuentro
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44:27
Capítulo 11
Cemal habla con su hija y le genera una confusión
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44:30
Capítulo 10
Cemal y Mahir van al trabajo y tienen una charla incómoda
Catalina Duque, Señorita Colombia 2024, ganó Miss International 2025 - 2026-05-11T152411.662.jpg
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Capítulo 9
Zahide dice que Asiyé y sus hijos ocultan algo
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44:11
Capítulo 8
Cemal llega de dar un paseo en el bosque y habla con Asiyé
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44:43
Capítulo 14
Nergis habla con su padre y él la decepciona