Capítulo 14 El Juego de mi Destino: Nergis habla con su padre y él la decepciona

Capítulo 14 'El Juego de mi Destino', novela turca de Caracol, completo y en español Capítulo 14 'El Juego de mi Destino'. La niña cree que su madre se enamoró de Mahir y que olvidó a Cemal. Es por eso que Nergis le pide a su padre que hable con Asiyé y le diga la verdad; él le dice que las cosas no serán como antes.