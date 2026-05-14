Capítulo 12 El Juego de mi Destino: Cemal y Asiyé tienen un incómodo encuentro

Capítulo 12 'Tormenta de Pasiones', novela turca de Caracol, completo y en español Capítulo 12 'Tormenta de Pasiones', novela turca de Caracol. Asiye enfrenta a Cemal tras enterarse que habló con sus hijos y se disculpó por abandonarlos. El hombre asegura que no volverá a pasar y la besa contra su voluntad.