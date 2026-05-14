Capítulo 12 'Tormenta de Pasiones', novela turca de Caracol, completo y en español
Capítulo 12 'Tormenta de Pasiones', novela turca de Caracol. Asiye enfrenta a Cemal tras enterarse que habló con sus hijos y se disculpó por abandonarlos. El hombre asegura que no volverá a pasar y la besa contra su voluntad.
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44:23 min
El Juego de mi Destino - Capítulo 12: Cemal y Asiyé tienen un incómodo encuentro
44:27
Capítulo 11
Cemal habla con su hija y le genera una confusión
44:30
Capítulo 10
Cemal y Mahir van al trabajo y tienen una charla incómoda
44:07
Capítulo 9
Zahide dice que Asiyé y sus hijos ocultan algo
44:23
Capítulo 12
Cemal y Asiyé tienen un incómodo encuentro
Capítulo 12 El Juego de mi Destino: Cemal y Asiyé tienen un incómodo encuentro
Asiye enfrenta a Cemal tras enterarse que habló con sus hijos y se disculpó por abandonarlos. El hombre asegura que no volverá a pasar y la besa contra su voluntad.