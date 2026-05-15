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Capítulo 13 'El Juego de mi Destino', novela turca de Caracol, completo y en español

Capítulo 13 'El Juego de mi Destino', novela turca de Caracol. Tras la conversación que tuvo con Cemal, la niña comienza a llamarlo “papá” y decide alejarse de Mahir, argumentando que no tiene ninguna relación con su familia.

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44:20 min
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El Juego de mi Destino - Capítulo 13: Nergis cambia su actitud con Mahir; se vuelve grosera
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44:23
Capítulo 12
Cemal y Asiyé tienen un incómodo encuentro
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44:27
Capítulo 11
Cemal habla con su hija y le genera una confusión
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44:30
Capítulo 10
Cemal y Mahir van al trabajo y tienen una charla incómoda
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44:20
Capítulo 13
Nergis cambia su actitud con Mahir; se vuelve grosera

Capítulo 13 El Juego de mi Destino: Nergis cambia su actitud con Mahir; se vuelve grosera

Tras la conversación que tuvo con Cemal, la niña comienza a llamarlo “papá” y decide alejarse de Mahir, argumentando que no tiene ninguna relación con su familia.

Por: Caracol Televisión
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44:23
Capítulo 12
Cemal y Asiyé tienen un incómodo encuentro
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44:27
Capítulo 11
Cemal habla con su hija y le genera una confusión
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44:30
Capítulo 10
Cemal y Mahir van al trabajo y tienen una charla incómoda
Catalina Duque, Señorita Colombia 2024, ganó Miss International 2025 - 2026-05-11T152411.662.jpg
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Capítulo 9
Zahide dice que Asiyé y sus hijos ocultan algo
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44:11
Capítulo 8
Cemal llega de dar un paseo en el bosque y habla con Asiyé
Texto del párrafo - 2026-05-07T133333.993.jpg
44:07
Capítulo 7
Nergis y Cemal tienen una discusión al descubrir que volverá a irse
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44:20
Capítulo 13
Nergis cambia su actitud con Mahir; se vuelve grosera