Capítulo 13 El Juego de mi Destino: Nergis cambia su actitud con Mahir; se vuelve grosera

Capítulo 13 'El Juego de mi Destino', novela turca de Caracol, completo y en español Capítulo 13 'El Juego de mi Destino', novela turca de Caracol. Tras la conversación que tuvo con Cemal, la niña comienza a llamarlo “papá” y decide alejarse de Mahir, argumentando que no tiene ninguna relación con su familia.