Capítulo 13 'El Juego de mi Destino', novela turca de Caracol, completo y en español
Capítulo 13 'El Juego de mi Destino', novela turca de Caracol. Tras la conversación que tuvo con Cemal, la niña comienza a llamarlo “papá” y decide alejarse de Mahir, argumentando que no tiene ninguna relación con su familia.
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44:20 min
El Juego de mi Destino - Capítulo 13: Nergis cambia su actitud con Mahir; se vuelve grosera
44:23
Capítulo 12
Cemal y Asiyé tienen un incómodo encuentro
44:27
Capítulo 11
Cemal habla con su hija y le genera una confusión
44:30
Capítulo 10
Cemal y Mahir van al trabajo y tienen una charla incómoda
44:20
Capítulo 13
Nergis cambia su actitud con Mahir; se vuelve grosera
Capítulo 13 El Juego de mi Destino: Nergis cambia su actitud con Mahir; se vuelve grosera
Tras la conversación que tuvo con Cemal, la niña comienza a llamarlo “papá” y decide alejarse de Mahir, argumentando que no tiene ninguna relación con su familia.