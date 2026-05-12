Capítulo 10 El Juego de mi Destino: Cemal y Mahir van al trabajo y tienen una charla incómoda - CaracolTV Mahir va a su primer día de trabajo en la empresa familiar, y Cemal se ofrece amablemente a irse con él. En medio del camino, Cemal le pregunta a su cuñado cómo es la relación con sus hijos.