42:19 min El Juego de mi Destino - Capítulo 5: a Nergis se le destroza el corazón por culpa de su hermanastro 44:37 Capítulo 4 Mahir despierta del coma y descubre que Asiyé sigue mintiendo 44:45 Capítulo 3 Asiye empieza su nueva vida, pero tiene una incómoda sorpresa 54:18 Capítulo 2 Asiye y su familia tienen un accidente y comienzan de cero 42:19 Capítulo 5 a Nergis se le destroza el corazón por culpa de su hermanastro

Capítulo 5 El Juego de mi Destino: a Nergis se le destroza el corazón por culpa de su hermanastro Nergis está con su hermano jugando y en ese momento llega su abuela y le pide el favor que la ayude con los regalos de Ahmet, su hermanastro; ella acepta, pero cuando ve a su papá, llora desconsolada.