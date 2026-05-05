Capítulo 5 'El Juego de mi Destino', novela turca de Caracol, completo y en español
Capítulo 5 'El Juego de mi Destino'. Nergis está con su hermano jugando y en ese momento llega su abuela y le pide el favor que la ayude con los regalos de Ahmet, su hermanastro; ella acepta, pero cuando ve a su papá, llora desconsolada.
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42:19 min
El Juego de mi Destino - Capítulo 5: a Nergis se le destroza el corazón por culpa de su hermanastro
44:37
Capítulo 4
Mahir despierta del coma y descubre que Asiyé sigue mintiendo
44:45
Capítulo 3
Asiye empieza su nueva vida, pero tiene una incómoda sorpresa
54:18
Capítulo 2
Asiye y su familia tienen un accidente y comienzan de cero
42:19
Capítulo 5
a Nergis se le destroza el corazón por culpa de su hermanastro
Capítulo 5 El Juego de mi Destino: a Nergis se le destroza el corazón por culpa de su hermanastro
Nergis está con su hermano jugando y en ese momento llega su abuela y le pide el favor que la ayude con los regalos de Ahmet, su hermanastro; ella acepta, pero cuando ve a su papá, llora desconsolada.