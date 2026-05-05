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Capítulo 5 'El Juego de mi Destino', novela turca de Caracol, completo y en español

Capítulo 5 'El Juego de mi Destino'. Nergis está con su hermano jugando y en ese momento llega su abuela y le pide el favor que la ayude con los regalos de Ahmet, su hermanastro; ella acepta, pero cuando ve a su papá, llora desconsolada.

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42:19 min
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El Juego de mi Destino - Capítulo 5: a Nergis se le destroza el corazón por culpa de su hermanastro
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44:37
Capítulo 4
Mahir despierta del coma y descubre que Asiyé sigue mintiendo
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44:45
Capítulo 3
Asiye empieza su nueva vida, pero tiene una incómoda sorpresa
El Juego
54:18
Capítulo 2
Asiye y su familia tienen un accidente y comienzan de cero
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42:19
Capítulo 5
a Nergis se le destroza el corazón por culpa de su hermanastro

Capítulo 5 El Juego de mi Destino: a Nergis se le destroza el corazón por culpa de su hermanastro

Nergis está con su hermano jugando y en ese momento llega su abuela y le pide el favor que la ayude con los regalos de Ahmet, su hermanastro; ella acepta, pero cuando ve a su papá, llora desconsolada.

Por: Caracol Televisión
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44:37
Capítulo 4
Mahir despierta del coma y descubre que Asiyé sigue mintiendo
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44:45
Capítulo 3
Asiye empieza su nueva vida, pero tiene una incómoda sorpresa
El Juego
54:18
Capítulo 2
Asiye y su familia tienen un accidente y comienzan de cero
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1:02:50
Capítulo 1
Asiye se encuentra con Nergis, su hija, y ella le pide un favor
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42:19
Capítulo 5
a Nergis se le destroza el corazón por culpa de su hermanastro