Capítulo 3 'El Juego de mi Destino', novela turca de Caracol , completo y en español
Capítulo 3 'El Juego de mi Destino', novela turca de Caracol. En medio de la presentación con la familia, Asiye ve a lo lejos alguien conocido, es su exesposo y padre de sus hijos. Se le rompe su corazón, pues él tiene una nueva familia.
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44:45 min
El Juego de mi Destino - Capítulo 3: Asiye empieza su nueva vida, pero tiene una incómoda sorpresa
54:18
Capítulo 2
Asiye y su familia tienen un accidente y comienzan de cero
1:02:50
Capítulo 1
Asiye se encuentra con Nergis, su hija, y ella le pide un favor
44:45
Capítulo 3
Asiye empieza su nueva vida, pero tiene una incómoda sorpresa
Capítulo 3 El Juego de mi Destino: Asiye empieza su nueva vida, pero tiene una incómoda sorpresa
En medio de la presentación con la familia, Asiye ve a lo lejos alguien conocido, es su exesposo y padre de sus hijos. Se le rompe su corazón, pues él tiene una nueva familia.