Capítulo 3 El Juego de mi Destino: Asiye empieza su nueva vida, pero tiene una incómoda sorpresa

Capítulo 3 'El Juego de mi Destino', novela turca de Caracol , completo y en español Capítulo 3 'El Juego de mi Destino', novela turca de Caracol. En medio de la presentación con la familia, Asiye ve a lo lejos alguien conocido, es su exesposo y padre de sus hijos. Se le rompe su corazón, pues él tiene una nueva familia.