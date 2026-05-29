Capítulo 22 El Juego de mi Destino: Cemal, Asiyé, Helín y Mahir van a una boda y pasan un mal rato

Capítulo 22 'El Juego de mi Destino', novela turca de Caracol, completo y en español Capítulo 22 'El Juego de mi Destino'. Las parejas deciden salir a caminar por las calles del pueblo; a lo lejos ven una boda y van así no estén invitados. En el lugar, una joven le dice a Cemal que le compre flores a Asiyé.