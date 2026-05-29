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Capítulo 22 'El Juego de mi Destino', novela turca de Caracol, completo y en español

Capítulo 22 'El Juego de mi Destino'. Las parejas deciden salir a caminar por las calles del pueblo; a lo lejos ven una boda y van así no estén invitados. En el lugar, una joven le dice a Cemal que le compre flores a Asiyé.

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44:32 min
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El Juego de mi Destino - Capítulo 22: Cemal, Asiyé, Helín y Mahir van a una boda y pasan un mal rato
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40:10
Capítulo 21
Cemal debe ser testigo de la unión de su exesposa con su nueva pareja
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44:43
Capítulo 20
Cemal le dice a Asiyé que deben verse antes de la boda
JUEGO DE MI DESTINO.png
44:40
Capítulo 19
Mahir le dice a Asiyé que deben tener una boda falsa
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44:32
Capítulo 22
Cemal, Asiyé, Helín y Mahir van a una boda y pasan un mal rato

Capítulo 22 El Juego de mi Destino: Cemal, Asiyé, Helín y Mahir van a una boda y pasan un mal rato

Las parejas deciden salir a caminar por las calles del pueblo; a lo lejos ven una boda y van así no estén invitados. En el lugar, una joven le dice a Cemal que le compre flores a Asiyé.

Por: Caracol Televisión
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el juego de mi destino.png
40:10
Capítulo 21
Cemal debe ser testigo de la unión de su exesposa con su nueva pareja
juego de mi destino.png
44:43
Capítulo 20
Cemal le dice a Asiyé que deben verse antes de la boda
JUEGO DE MI DESTINO.png
44:40
Capítulo 19
Mahir le dice a Asiyé que deben tener una boda falsa
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44:32
Capítulo 18
los resultados de la prueba de ADN que hizo Raci llegan a casa
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44:35
Capítulo 17
Cemal le cuenta a Asiyé la razón por la cual los abandonó
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42:47
Capítulo 16
Helin se entera de que Nergis fue quien le dañó su vestido
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44:32
Capítulo 22
Cemal, Asiyé, Helín y Mahir van a una boda y pasan un mal rato