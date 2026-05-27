Capítulo 20 El Juego de mi Destino: Cemal le dice a Asiyé que deben verse antes de la boda

Capítulo 20 'El Juego de mi Destino', novela turca de Caracol, completo y en español Capítulo 20 'El Juego de mi Destino'. El hombre se entera de la boda de su exesposa y decide huir hacia un restaurante cercano. Estando allá, llama a Asiyé y le pide que vaya, cuando llega, le dice que la ama y que aún está enamorado.