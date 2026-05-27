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Capítulo 20 'El Juego de mi Destino', novela turca de Caracol, completo y en español

Capítulo 20 'El Juego de mi Destino'. El hombre se entera de la boda de su exesposa y decide huir hacia un restaurante cercano. Estando allá, llama a Asiyé y le pide que vaya, cuando llega, le dice que la ama y que aún está enamorado.

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44:43 min
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El Juego de mi Destino - Capítulo 20: Cemal le dice a Asiyé que deben verse antes de la boda
JUEGO DE MI DESTINO.png
44:40
Capítulo 19
Mahir le dice a Asiyé que deben tener una boda falsa
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44:32
Capítulo 18
los resultados de la prueba de ADN que hizo Raci llegan a casa
JUEGO DE MI DESTINO.png
44:35
Capítulo 17
Cemal le cuenta a Asiyé la razón por la cual los abandonó
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44:43
Capítulo 20
Cemal le dice a Asiyé que deben verse antes de la boda

Capítulo 20 El Juego de mi Destino: Cemal le dice a Asiyé que deben verse antes de la boda

El hombre se entera de la boda de su exesposa y decide huir hacia un restaurante cercano. Estando allá, llama a Asiyé y le pide que vaya, cuando llega, le dice que la ama y que aún está enamorado.

Por: Caracol Televisión
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JUEGO DE MI DESTINO.png
44:40
Capítulo 19
Mahir le dice a Asiyé que deben tener una boda falsa
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44:32
Capítulo 18
los resultados de la prueba de ADN que hizo Raci llegan a casa
JUEGO DE MI DESTINO.png
44:35
Capítulo 17
Cemal le cuenta a Asiyé la razón por la cual los abandonó
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42:47
Capítulo 16
Helin se entera de que Nergis fue quien le dañó su vestido
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44:43
Capítulo 15
la familia Demirhan está en una cena, pero termina mal
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44:43
Capítulo 14
Nergis habla con su padre y él la decepciona
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44:43
Capítulo 20
Cemal le dice a Asiyé que deben verse antes de la boda