Capítulo 20 'El Juego de mi Destino', novela turca de Caracol, completo y en español
Capítulo 20 'El Juego de mi Destino'. El hombre se entera de la boda de su exesposa y decide huir hacia un restaurante cercano. Estando allá, llama a Asiyé y le pide que vaya, cuando llega, le dice que la ama y que aún está enamorado.
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44:43 min
El Juego de mi Destino - Capítulo 20: Cemal le dice a Asiyé que deben verse antes de la boda
44:40
Capítulo 19
Mahir le dice a Asiyé que deben tener una boda falsa
44:32
Capítulo 18
los resultados de la prueba de ADN que hizo Raci llegan a casa
44:35
Capítulo 17
Cemal le cuenta a Asiyé la razón por la cual los abandonó
44:43
Capítulo 20
Cemal le dice a Asiyé que deben verse antes de la boda
Capítulo 20 El Juego de mi Destino: Cemal le dice a Asiyé que deben verse antes de la boda
El hombre se entera de la boda de su exesposa y decide huir hacia un restaurante cercano. Estando allá, llama a Asiyé y le pide que vaya, cuando llega, le dice que la ama y que aún está enamorado.