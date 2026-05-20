Capítulo 15 El Juego de mi Destino: la familia Demirhan está en una cena, pero termina mal

Capítulo 15 'El Juego de mi Destino', novela turca de Caracol, completo y en español Capítulo 15 'El Juego de mi Destino'. Asiyé y Cemal están bailando y escuchan unos pasos que no saben de quién son. Cuando descubren el origen, Asiyé se asusta porque es un viejo vecino suyo y ella teme que su secreto sea contado.