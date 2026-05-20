Capítulo 15 'El Juego de mi Destino', novela turca de Caracol, completo y en español
Capítulo 15 'El Juego de mi Destino'. Asiyé y Cemal están bailando y escuchan unos pasos que no saben de quién son. Cuando descubren el origen, Asiyé se asusta porque es un viejo vecino suyo y ella teme que su secreto sea contado.
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El Juego de mi Destino - Capítulo 15: la familia Demirhan está en una cena, pero termina mal
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Capítulo 14
Nergis habla con su padre y él la decepciona
44:20
Capítulo 13
Nergis cambia su actitud con Mahir; se vuelve grosera
44:23
Capítulo 12
Cemal y Asiyé tienen un incómodo encuentro
44:43
Capítulo 15
la familia Demirhan está en una cena, pero termina mal
Capítulo 15 El Juego de mi Destino: la familia Demirhan está en una cena, pero termina mal
Asiyé y Cemal están bailando y escuchan unos pasos que no saben de quién son. Cuando descubren el origen, Asiyé se asusta porque es un viejo vecino suyo y ella teme que su secreto sea contado.