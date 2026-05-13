Capítulo 11 El Juego de mi Destino: Cemal habla con su hija y le genera una confusión

Capítulo 11 'El Juego de mi Destino', novela turca de Caracol, completo y en español Capítulo 11 'El Juego de mi Destino'. El hombre va al cuarto de sus hijos y ve a Nergis despierta; habla con ella y le dice que él jamás quiso abandonarlos y que si ahora no aceptó irse a su ciudad fue porque no quería dejarlos solos.