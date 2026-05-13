Capítulo 11 'El Juego de mi Destino', novela turca de Caracol, completo y en español
Capítulo 11 'El Juego de mi Destino'. El hombre va al cuarto de sus hijos y ve a Nergis despierta; habla con ella y le dice que él jamás quiso abandonarlos y que si ahora no aceptó irse a su ciudad fue porque no quería dejarlos solos.
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44:27 min
El Juego de mi Destino - Capítulo 11: Cemal habla con su hija y le genera una confusión
44:30
Capítulo 10
Cemal y Mahir van al trabajo y tienen una charla incómoda
44:07
Capítulo 9
Zahide dice que Asiyé y sus hijos ocultan algo
44:11
Capítulo 8
Cemal llega de dar un paseo en el bosque y habla con Asiyé
44:27
Capítulo 11
Cemal habla con su hija y le genera una confusión
Capítulo 11 El Juego de mi Destino: Cemal habla con su hija y le genera una confusión
El hombre va al cuarto de sus hijos y ve a Nergis despierta; habla con ella y le dice que él jamás quiso abandonarlos y que si ahora no aceptó irse a su ciudad fue porque no quería dejarlos solos.