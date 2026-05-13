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Capítulo 11 'El Juego de mi Destino', novela turca de Caracol, completo y en español

Capítulo 11 'El Juego de mi Destino'. El hombre va al cuarto de sus hijos y ve a Nergis despierta; habla con ella y le dice que él jamás quiso abandonarlos y que si ahora no aceptó irse a su ciudad fue porque no quería dejarlos solos.

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44:27 min
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El Juego de mi Destino - Capítulo 11: Cemal habla con su hija y le genera una confusión
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44:30
Capítulo 10
Cemal y Mahir van al trabajo y tienen una charla incómoda
Catalina Duque, Señorita Colombia 2024, ganó Miss International 2025 - 2026-05-11T152411.662.jpg
44:07
Capítulo 9
Zahide dice que Asiyé y sus hijos ocultan algo
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44:11
Capítulo 8
Cemal llega de dar un paseo en el bosque y habla con Asiyé
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44:27
Capítulo 11
Cemal habla con su hija y le genera una confusión

Capítulo 11 El Juego de mi Destino: Cemal habla con su hija y le genera una confusión

El hombre va al cuarto de sus hijos y ve a Nergis despierta; habla con ella y le dice que él jamás quiso abandonarlos y que si ahora no aceptó irse a su ciudad fue porque no quería dejarlos solos.

Por: Caracol Televisión
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44:30
Capítulo 10
Cemal y Mahir van al trabajo y tienen una charla incómoda
Catalina Duque, Señorita Colombia 2024, ganó Miss International 2025 - 2026-05-11T152411.662.jpg
44:07
Capítulo 9
Zahide dice que Asiyé y sus hijos ocultan algo
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44:11
Capítulo 8
Cemal llega de dar un paseo en el bosque y habla con Asiyé
Texto del párrafo - 2026-05-07T133333.993.jpg
44:07
Capítulo 7
Nergis y Cemal tienen una discusión al descubrir que volverá a irse
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44:11
Capítulo 6
el hijo de Cemal cumple años y hace una petición peculiar
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42:19
Capítulo 5
a Nergis se le destroza el corazón por culpa de su hermanastro
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44:27
Capítulo 11
Cemal habla con su hija y le genera una confusión