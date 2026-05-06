Capítulo 6 'El Juego de mi Destino', novela turca de Caracol, completo y en español
Capítulo 6 'El Juego de mi Destino'. Ahmet es amigo de Uğur, y por eso mismo le dice a su papá que él quiere soplar las velas del pastel junto al pequeño. Asiyé y Cemal no están muy contentos con esa unión, pero deben aceptarla.
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44:11 min
El Juego de mi Destino - Capítulo 6: el hijo de Cemal cumple años y hace una petición peculiar
42:19
Capítulo 5
a Nergis se le destroza el corazón por culpa de su hermanastro
44:37
Capítulo 4
Mahir despierta del coma y descubre que Asiyé sigue mintiendo
44:45
Capítulo 3
Asiye empieza su nueva vida, pero tiene una incómoda sorpresa
44:11
Capítulo 6
el hijo de Cemal cumple años y hace una petición peculiar
Capítulo 6 El Juego de mi Destino: el hijo de Cemal cumple años y hace una petición peculiar
Ahmet es amigo de Uğur, y por eso mismo le dice a su papá que él quiere soplar las velas del pastel junto al pequeño. Asiyé y Cemal no están muy contentos con esa unión, pero deben aceptarla.