Capítulo 6 El Juego de mi Destino: el hijo de Cemal cumple años y hace una petición peculiar

Capítulo 6 'El Juego de mi Destino', novela turca de Caracol, completo y en español Capítulo 6 'El Juego de mi Destino'. Ahmet es amigo de Uğur, y por eso mismo le dice a su papá que él quiere soplar las velas del pastel junto al pequeño. Asiyé y Cemal no están muy contentos con esa unión, pero deben aceptarla.