Capítulo 2 El Juego de mi Destino: Asiye y su familia tienen un accidente y comienzan de cero

Capítulo 2 'El Juego de mi Destino', novela turca de Caracol, completo y en español Capítulo 2 'El Juego de mi Destino'. Asiye se encuentra con un hombre que les ofrece llevarlos a su destino, pero tienen un accidente. Su familia los visita en el hospital y creen que Asiye es su esposa: le brindan el calor de un hogar.