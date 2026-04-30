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Capítulo 2 'El Juego de mi Destino', novela turca de Caracol, completo y en español

Capítulo 2 'El Juego de mi Destino'. Asiye se encuentra con un hombre que les ofrece llevarlos a su destino, pero tienen un accidente. Su familia los visita en el hospital y creen que Asiye es su esposa: le brindan el calor de un hogar.

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54:18 min
El Juego
El Juego de mi Destino - Capítulo 2: Asiye y su familia tienen un accidente y comienzan de cero
plantilla 1280 x 720 (15).png
1:02:50
Capítulo 1
Asiye se encuentra con Nergis, su hija, y ella le pide un favor
El Juego
54:18
Capítulo 2
Asiye y su familia tienen un accidente y comienzan de cero

Capítulo 2 El Juego de mi Destino: Asiye y su familia tienen un accidente y comienzan de cero

Asiye se encuentra con un hombre que les ofrece llevarlos a su destino, pero tienen un accidente. Su familia los visita en el hospital y creen que Asiye es su esposa: le brindan el calor de un hogar.

Por: Caracol Televisión
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plantilla 1280 x 720 (15).png
1:02:50
Capítulo 1
Asiye se encuentra con Nergis, su hija, y ella le pide un favor
El Juego
54:18
Capítulo 2
Asiye y su familia tienen un accidente y comienzan de cero