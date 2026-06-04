Capítulo 25 El Juego de mi Destino: Nedret escucha a Nergis hablando con Cemal y descubre la verdad

Capítulo 25 'El Juego de mi Destino', novela turca de Caracol, completo y en español Capítulo 25 'El Juego de mi Destino'. Nergis escapa a la habitación de Cemal para hablar con él: le dice que lo ama, pero no sabe que Nedret la está escuchando. La mujer se enfrenta a Cemal y le pide que resuelva esa situación.