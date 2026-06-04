Capítulo 25 'El Juego de mi Destino', novela turca de Caracol, completo y en español
Capítulo 25 'El Juego de mi Destino'. Nergis escapa a la habitación de Cemal para hablar con él: le dice que lo ama, pero no sabe que Nedret la está escuchando. La mujer se enfrenta a Cemal y le pide que resuelva esa situación.
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44:32 min
El Juego de mi Destino - Capítulo 25: Nedret escucha a Nergis hablando con Cemal y descubre la verdad
44:34
Capítulo 24
Cemal está ebrio, pelea con un hombre y lo hiere
28:06
Capítulo 23
Raci se entera que los "hijos" de Mahir no son de él
44:32
Capítulo 22
Cemal, Asiyé, Helín y Mahir van a una boda y pasan un mal rato
44:32
Capítulo 25
Nedret escucha a Nergis hablando con Cemal y descubre la verdad
Capítulo 25 El Juego de mi Destino: Nedret escucha a Nergis hablando con Cemal y descubre la verdad
Nergis escapa a la habitación de Cemal para hablar con él: le dice que lo ama, pero no sabe que Nedret la está escuchando. La mujer se enfrenta a Cemal y le pide que resuelva esa situación.