Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
La Vuelta al mundial en 80 Risas
En vivo 'Yo Me Llamo'
Elder Dayán Díaz
Programación
YouTube Caracol Televisión

Capítulo 45 'El Juego de mi Destino', novela turca de Caracol, completo y en español

Capítulo 45 'El Juego de mi Destino'. Helín le celebra el cumpleaños a Zuhal en compañía de su familia. Al inicio, todo marcha normal, pero cuando acaba la reunión, Cemal descubre a Mahir y a Zuhal besándose. Cemal le cuenta a Asiyé.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

44:32 min
45. la familia está en una fiesta y descubren a Mahir siendo infiel
El Juego de mi Destino - Capítulo 45: la familia está en una fiesta y descubren a Mahir siendo infiel
El juego de mi destino
44:32
Capítulo 44
Zahide le dice a Asiye que encontró a Rací con su amiga
plantilla 1280 x 720 (13).png
44:41
Capítulo 43
Nergis se entera de que su mamá rechazó a Cemal y decide huir
el juego.jpg
50:57
Capítulo 42
Rací descubre qué hacía su hija mientras estaba ausente de casa
45. la familia está en una fiesta y descubren a Mahir siendo infiel
44:32
Capítulo 45
la familia está en una fiesta y descubren a Mahir siendo infiel

Capítulo 45 El Juego de mi Destino: la familia está en una fiesta y descubren a Mahir siendo infiel

Helín le celebra el cumpleaños a Zuhal en compañía de su familia. Al inicio, todo marcha normal, pero cuando acaba la reunión, Cemal descubre a Mahir y a Zuhal besándose. Cemal le cuenta a Asiyé.

Por: Caracol Televisión
|
El juego de mi destino
44:32
Capítulo 44
Zahide le dice a Asiye que encontró a Rací con su amiga
plantilla 1280 x 720 (13).png
44:41
Capítulo 43
Nergis se entera de que su mamá rechazó a Cemal y decide huir
el juego.jpg
50:57
Capítulo 42
Rací descubre qué hacía su hija mientras estaba ausente de casa
plantilla 1280 x 720 (2) (1).png
52:26
Capítulo 41
Nedret enfrenta a Asiyé y la chantajea a cambio de su silencio
el juego de mi destino.png
44:34
Capítulo 40
Cemal le dice a Asiyé que le contará toda la verdad a Helín
plantilla 1280 x 720 (6).png
48:32
Capítulo 39
Gülsüm le dice a Asiyé que le diga la verdad sobre Cemal
45. la familia está en una fiesta y descubren a Mahir siendo infiel
44:32
Capítulo 45
la familia está en una fiesta y descubren a Mahir siendo infiel