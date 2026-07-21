Capítulo 45 'El Juego de mi Destino', novela turca de Caracol, completo y en español
Capítulo 45 'El Juego de mi Destino'. Helín le celebra el cumpleaños a Zuhal en compañía de su familia. Al inicio, todo marcha normal, pero cuando acaba la reunión, Cemal descubre a Mahir y a Zuhal besándose. Cemal le cuenta a Asiyé.
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44:32 min
El Juego de mi Destino - Capítulo 45: la familia está en una fiesta y descubren a Mahir siendo infiel
44:32
Capítulo 44
Zahide le dice a Asiye que encontró a Rací con su amiga
44:41
Capítulo 43
Nergis se entera de que su mamá rechazó a Cemal y decide huir
50:57
Capítulo 42
Rací descubre qué hacía su hija mientras estaba ausente de casa
44:32
Capítulo 45
la familia está en una fiesta y descubren a Mahir siendo infiel
Capítulo 45 El Juego de mi Destino: la familia está en una fiesta y descubren a Mahir siendo infiel
Helín le celebra el cumpleaños a Zuhal en compañía de su familia. Al inicio, todo marcha normal, pero cuando acaba la reunión, Cemal descubre a Mahir y a Zuhal besándose. Cemal le cuenta a Asiyé.