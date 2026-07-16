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Capítulo 43 'El Juego de mi Destino', novela turca de Caracol, completo y en español

Capítulo 43 'El Juego de mi Destino'. Cemal le dice a su hija que tenía planeado estar de nuevo con Asiyé, pero ella lo rechazó y prefirió a Mahir. Posteriormente, Nergis hace una carta de despedida y huye para entregarse a la policía.

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44:41 min
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El Juego de mi Destino - Capítulo 43: Nergis se entera de que su mamá rechazó a Cemal y decide huir
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50:57
Capítulo 42
Rací descubre qué hacía su hija mientras estaba ausente de casa
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52:26
Capítulo 41
Nedret enfrenta a Asiyé y la chantajea a cambio de su silencio
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44:34
Capítulo 40
Cemal le dice a Asiyé que le contará toda la verdad a Helín
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44:41
Capítulo 43
Nergis se entera de que su mamá rechazó a Cemal y decide huir

Capítulo 43 El Juego de mi Destino: Nergis se entera de que su mamá rechazó a Cemal y decide huir

Cemal le dice a su hija que tenía planeado estar de nuevo con Asiyé, pero ella lo rechazó y prefirió a Mahir. Posteriormente, Nergis hace una carta de despedida y huye para entregarse a la policía.

Por: Caracol Televisión
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el juego.jpg
50:57
Capítulo 42
Rací descubre qué hacía su hija mientras estaba ausente de casa
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52:26
Capítulo 41
Nedret enfrenta a Asiyé y la chantajea a cambio de su silencio
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44:34
Capítulo 40
Cemal le dice a Asiyé que le contará toda la verdad a Helín
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48:32
Capítulo 39
Gülsüm le dice a Asiyé que le diga la verdad sobre Cemal
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44:23
Capítulo 38
Zahide persigue a su esposo y desata un caos en la familia
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35:30
Capítulo 37
Asiyé le reclama a Mahir por haber mentido sobre su estado civil
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44:41
Capítulo 43
Nergis se entera de que su mamá rechazó a Cemal y decide huir