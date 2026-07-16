Capítulo 43 El Juego de mi Destino: Nergis se entera de que su mamá rechazó a Cemal y decide huir

Capítulo 43 'El Juego de mi Destino', novela turca de Caracol, completo y en español Capítulo 43 'El Juego de mi Destino'. Cemal le dice a su hija que tenía planeado estar de nuevo con Asiyé, pero ella lo rechazó y prefirió a Mahir. Posteriormente, Nergis hace una carta de despedida y huye para entregarse a la policía.