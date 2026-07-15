50:57 min El Juego de mi Destino - Capítulo 42: Rací descubre qué hacía su hija mientras estaba ausente de casa 52:26 Capítulo 41 Nedret enfrenta a Asiyé y la chantajea a cambio de su silencio 44:34 Capítulo 40 Cemal le dice a Asiyé que le contará toda la verdad a Helín 48:32 Capítulo 39 Gülsüm le dice a Asiyé que le diga la verdad sobre Cemal 50:57 Capítulo 42 Rací descubre qué hacía su hija mientras estaba ausente de casa

Capítulo 42 El Juego de mi Destino: Rací descubre qué hacía su hija mientras estaba ausente de casa Rací enfurece al conocer que su hija se subió a la moto de Necmi; por lo que golpea al hombre y le pide mantenerse alejado de la familia. La situación es controlada por Cemal, quien llega a tiempo para separar a los hombres.