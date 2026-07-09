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Capítulo 39 'El Juego de mi Destino', novela turca de Caracol, completo y en español

Capítulo 39 'El Juego de mi Destino'. Asiyé le pregunta a su cuñada cuál es su problema con ella; Gülsüm le dice que cuando ella estuvo enferma la escuchó decir el nombre de Cemal. Asiyé le cuenta que Cemal es el padre de sus hijos.

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48:32 min
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El Juego de mi Destino - Capítulo 39: Gülsüm le dice a Asiyé que le diga la verdad sobre Cemal
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44:23
Capítulo 38
Zahide persigue a su esposo y desata un caos en la familia
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35:30
Capítulo 37
Asiyé le reclama a Mahir por haber mentido sobre su estado civil
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47:27
Capítulo 36
Cemal discute con Helín por la mentira que le dijo
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48:32
Capítulo 39
Gülsüm le dice a Asiyé que le diga la verdad sobre Cemal

Capítulo 39 El Juego de mi Destino: Gülsüm le dice a Asiyé que le diga la verdad sobre Cemal

Asiyé le pregunta a su cuñada cuál es su problema con ella; Gülsüm le dice que cuando ella estuvo enferma la escuchó decir el nombre de Cemal. Asiyé le cuenta que Cemal es el padre de sus hijos.

Por: Caracol Televisión
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44:23
Capítulo 38
Zahide persigue a su esposo y desata un caos en la familia
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35:30
Capítulo 37
Asiyé le reclama a Mahir por haber mentido sobre su estado civil
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47:27
Capítulo 36
Cemal discute con Helín por la mentira que le dijo
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40:14
Capítulo 35
Asiyé confronta a Zahide y le pide que diga la verdad a Helín
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38:03
Capítulo 34
Helín le confiesa a Asiyé que en el pasado le mintió a Cemal
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37:17
Capítulo 33
Mahir sigue el consejo de su hermano y conoce otra mujer
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48:32
Capítulo 39
Gülsüm le dice a Asiyé que le diga la verdad sobre Cemal