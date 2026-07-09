Capítulo 39 El Juego de mi Destino: Gülsüm le dice a Asiyé que le diga la verdad sobre Cemal

Capítulo 39 'El Juego de mi Destino', novela turca de Caracol, completo y en español Capítulo 39 'El Juego de mi Destino'. Asiyé le pregunta a su cuñada cuál es su problema con ella; Gülsüm le dice que cuando ella estuvo enferma la escuchó decir el nombre de Cemal. Asiyé le cuenta que Cemal es el padre de sus hijos.