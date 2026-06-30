Capítulo 34 'El Juego de mi Destino', novela turca de Caracol, completo y en español
Capítulo 34 'El Juego de mi Destino'. Helín se sincera con Asiyé y le pide la mayor discreción del mundo. Sin embargo, Zahide escucha y le dice a Helín que ya sabe la verdad. Ella reacciona mal y, en medio de la rabia, atropella a Uğur.
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38:03 min
El Juego de mi Destino - Capítulo 34: Helín le confiesa a Asiyé que en el pasado le mintió a Cemal
37:17
Capítulo 33
Mahir sigue el consejo de su hermano y conoce otra mujer
44:07
Capítulo 32
Cemal encuentra a Asiyé y le cuenta toda la verdad sobre Helín
43:42
Capítulo 31
Raci investiga el origen de Asiyé y le pide ayuda a Cemal
38:03
Capítulo 34
Helín le confiesa a Asiyé que en el pasado le mintió a Cemal
Capítulo 34 El Juego de mi Destino: Helín le confiesa a Asiyé que en el pasado le mintió a Cemal
Helín se sincera con Asiyé y le pide la mayor discreción del mundo. Sin embargo, Zahide escucha y le dice a Helín que ya sabe la verdad. Ella reacciona mal y, en medio de la rabia, atropella a Uğur.