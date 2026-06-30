38:03 min El Juego de mi Destino - Capítulo 34: Helín le confiesa a Asiyé que en el pasado le mintió a Cemal 37:17 Capítulo 33 Mahir sigue el consejo de su hermano y conoce otra mujer 44:07 Capítulo 32 Cemal encuentra a Asiyé y le cuenta toda la verdad sobre Helín 43:42 Capítulo 31 Raci investiga el origen de Asiyé y le pide ayuda a Cemal 38:03 Capítulo 34 Helín le confiesa a Asiyé que en el pasado le mintió a Cemal

Capítulo 34 El Juego de mi Destino: Helín le confiesa a Asiyé que en el pasado le mintió a Cemal Helín se sincera con Asiyé y le pide la mayor discreción del mundo. Sin embargo, Zahide escucha y le dice a Helín que ya sabe la verdad. Ella reacciona mal y, en medio de la rabia, atropella a Uğur.