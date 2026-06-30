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Capítulo 34 'El Juego de mi Destino', novela turca de Caracol, completo y en español

Capítulo 34 'El Juego de mi Destino'. Helín se sincera con Asiyé y le pide la mayor discreción del mundo. Sin embargo, Zahide escucha y le dice a Helín que ya sabe la verdad. Ella reacciona mal y, en medio de la rabia, atropella a Uğur.

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38:03 min
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El Juego de mi Destino - Capítulo 34: Helín le confiesa a Asiyé que en el pasado le mintió a Cemal
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37:17
Capítulo 33
Mahir sigue el consejo de su hermano y conoce otra mujer
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44:07
Capítulo 32
Cemal encuentra a Asiyé y le cuenta toda la verdad sobre Helín
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43:42
Capítulo 31
Raci investiga el origen de Asiyé y le pide ayuda a Cemal
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38:03
Capítulo 34
Helín le confiesa a Asiyé que en el pasado le mintió a Cemal

Capítulo 34 El Juego de mi Destino: Helín le confiesa a Asiyé que en el pasado le mintió a Cemal

Helín se sincera con Asiyé y le pide la mayor discreción del mundo. Sin embargo, Zahide escucha y le dice a Helín que ya sabe la verdad. Ella reacciona mal y, en medio de la rabia, atropella a Uğur. 

Por: Caracol Televisión
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37:17
Capítulo 33
Mahir sigue el consejo de su hermano y conoce otra mujer
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44:07
Capítulo 32
Cemal encuentra a Asiyé y le cuenta toda la verdad sobre Helín
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43:42
Capítulo 31
Raci investiga el origen de Asiyé y le pide ayuda a Cemal
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43:59
Capítulo 30
Cemal llega de sorpresa a recoger a Asiyé
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39:15
Capítulo 29
Mahir da palabras de agradecimiento y hace un homenaje a Nergis
CAP 28
44:40
Capítulo 28
Asiyé le dice a Mahir que tiene miedo de que él los abandone
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38:03
Capítulo 34
Helín le confiesa a Asiyé que en el pasado le mintió a Cemal