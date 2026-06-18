Capítulo 30 'El Juego de mi Destino', novela turca de Caracol, completo y en español
Capítulo 30 'El Juego de mi Destino', novela turca de Caracol. Mahir pide que el conductor de la familia recoja a Asiyé; Cemal escucha y dice que él irá. Ella no espera esa sorpresa, pero igual acepta. Sufren un pequeño accidente y pasan la noche juntos.
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43:59 min
El Juego de mi Destino - Capítulo 30: Cemal llega de sorpresa a recoger a Asiyé
39:15
Capítulo 29
Mahir da palabras de agradecimiento y hace un homenaje a Nergis
44:40
Capítulo 28
Asiyé le dice a Mahir que tiene miedo de que él los abandone
40:52
Capítulo 27
Raci le tiende una trampa a Mahir; Harun se entera y se molesta
43:59
Capítulo 30
Cemal llega de sorpresa a recoger a Asiyé
Capítulo 30 El Juego de mi Destino: Cemal llega de sorpresa a recoger a Asiyé
Mahir pide que el conductor de la familia recoja a Asiyé; Cemal escucha y dice que él irá. Ella no espera esa sorpresa, pero igual acepta. Sufren un pequeño accidente y pasan la noche juntos.