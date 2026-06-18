Capítulo 30 El Juego de mi Destino: Cemal llega de sorpresa a recoger a Asiyé

Capítulo 30 'El Juego de mi Destino', novela turca de Caracol, completo y en español Capítulo 30 'El Juego de mi Destino', novela turca de Caracol. Mahir pide que el conductor de la familia recoja a Asiyé; Cemal escucha y dice que él irá. Ella no espera esa sorpresa, pero igual acepta. Sufren un pequeño accidente y pasan la noche juntos.