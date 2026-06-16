Capítulo 28 'El Juego de mi Destino', novela turca de Caracol, completo y en español
Capítulo 28 'El Juego de mi Destino', novela turca de Caracol. La “familia” está en el parque celebrando el cumpleaños de Nergis y después llega Mahir; Asiyé le dice que está preocupada porque sus hijos lo quieren mucho y le da miedo que los abandone.
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44:40 min
El Juego de mi Destino - Capítulo 28: Asiyé le dice a Mahir que tiene miedo de que él los abandone
40:52
Capítulo 27
Raci le tiende una trampa a Mahir; Harun se entera y se molesta
44:35
Capítulo 26
Meral va a la mansión a visitar a Asiyé y discute con Cemal
44:32
Capítulo 25
Nedret escucha a Nergis hablando con Cemal y descubre la verdad
44:40
Capítulo 28
Asiyé le dice a Mahir que tiene miedo de que él los abandone
Capítulo 28 El Juego de mi Destino: Asiyé le dice a Mahir que tiene miedo de que él los abandone
La “familia” está en el parque celebrando el cumpleaños de Nergis y después llega Mahir; Asiyé le dice que está preocupada porque sus hijos lo quieren mucho y le da miedo que los abandone.