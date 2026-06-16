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Capítulo 28 'El Juego de mi Destino', novela turca de Caracol, completo y en español

Capítulo 28 'El Juego de mi Destino', novela turca de Caracol. La “familia” está en el parque celebrando el cumpleaños de Nergis y después llega Mahir; Asiyé le dice que está preocupada porque sus hijos lo quieren mucho y le da miedo que los abandone.

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44:40 min
CAP 28
El Juego de mi Destino - Capítulo 28: Asiyé le dice a Mahir que tiene miedo de que él los abandone
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40:52
Capítulo 27
Raci le tiende una trampa a Mahir; Harun se entera y se molesta
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44:35
Capítulo 26
Meral va a la mansión a visitar a Asiyé y discute con Cemal
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44:32
Capítulo 25
Nedret escucha a Nergis hablando con Cemal y descubre la verdad
CAP 28
44:40
Capítulo 28
Asiyé le dice a Mahir que tiene miedo de que él los abandone

Capítulo 28 El Juego de mi Destino: Asiyé le dice a Mahir que tiene miedo de que él los abandone

La “familia” está en el parque celebrando el cumpleaños de Nergis y después llega Mahir; Asiyé le dice que está preocupada porque sus hijos lo quieren mucho y le da miedo que los abandone.  

Por: Caracol Televisión
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juego de mi destino.png
40:52
Capítulo 27
Raci le tiende una trampa a Mahir; Harun se entera y se molesta
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44:35
Capítulo 26
Meral va a la mansión a visitar a Asiyé y discute con Cemal
plantilla 1280 x 720 (3).png
44:32
Capítulo 25
Nedret escucha a Nergis hablando con Cemal y descubre la verdad
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44:34
Capítulo 24
Cemal está ebrio, pelea con un hombre y lo hiere
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28:06
Capítulo 23
Raci se entera que los "hijos" de Mahir no son de él
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44:32
Capítulo 22
Cemal, Asiyé, Helín y Mahir van a una boda y pasan un mal rato
CAP 28
44:40
Capítulo 28
Asiyé le dice a Mahir que tiene miedo de que él los abandone