44:40 min El Juego de mi Destino - Capítulo 28: Asiyé le dice a Mahir que tiene miedo de que él los abandone 40:52 Capítulo 27 Raci le tiende una trampa a Mahir; Harun se entera y se molesta 44:35 Capítulo 26 Meral va a la mansión a visitar a Asiyé y discute con Cemal 44:32 Capítulo 25 Nedret escucha a Nergis hablando con Cemal y descubre la verdad 44:40 Capítulo 28 Asiyé le dice a Mahir que tiene miedo de que él los abandone

Capítulo 28 El Juego de mi Destino: Asiyé le dice a Mahir que tiene miedo de que él los abandone La “familia” está en el parque celebrando el cumpleaños de Nergis y después llega Mahir; Asiyé le dice que está preocupada porque sus hijos lo quieren mucho y le da miedo que los abandone.