Capítulo 24 El Juego de mi Destino: Cemal está ebrio, pelea con un hombre y lo hiere

Capítulo 24 'El Juego de mi Destino', novela turca de Caracol, completo y en español Capítulo 24 'El Juego de mi Destino'. Él y Asiyé tienen un enfrentamiento. Después de eso él va a un cenar y discute con una persona que está allí, lo lastiman con un arma y debe ir al hospital. Asiyé se siente culpable del accidente.