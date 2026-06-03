Capítulo 24 'El Juego de mi Destino', novela turca de Caracol, completo y en español
Capítulo 24 'El Juego de mi Destino'. Él y Asiyé tienen un enfrentamiento. Después de eso él va a un cenar y discute con una persona que está allí, lo lastiman con un arma y debe ir al hospital. Asiyé se siente culpable del accidente.
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44:34 min
El Juego de mi Destino - Capítulo 24: Cemal está ebrio, pelea con un hombre y lo hiere
28:06
Capítulo 23
Raci se entera que los "hijos" de Mahir no son de él
44:32
Capítulo 22
Cemal, Asiyé, Helín y Mahir van a una boda y pasan un mal rato
40:10
Capítulo 21
Cemal debe ser testigo de la unión de su exesposa con su nueva pareja
44:34
Capítulo 24
Cemal está ebrio, pelea con un hombre y lo hiere
Capítulo 24 El Juego de mi Destino: Cemal está ebrio, pelea con un hombre y lo hiere
Él y Asiyé tienen un enfrentamiento. Después de eso él va a un cenar y discute con una persona que está allí, lo lastiman con un arma y debe ir al hospital. Asiyé se siente culpable del accidente.