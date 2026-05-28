Capítulo 21 El Juego de mi Destino: Cemal debe ser testigo de la unión de su exesposa con su nueva pareja

Capítulo 21 'El Juego de mi Destino', novela turca de Caracol, completo y en español Capítulo 21 'El Juego de mi Destino'. En medio de la ceremonia, el juez le pregunta a la pareja que dónde están los testigos de la boda, pero Asiyé y Mahir lo olvidaron por completo, por eso, Helín y Cemal deben ser los testigos.