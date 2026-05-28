Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
A Otro Nivel
Carlos Calero
En Vivo A Otro Nivel
Programación
YouTube Caracol Televisión

Capítulo 21 'El Juego de mi Destino', novela turca de Caracol, completo y en español

Capítulo 21 'El Juego de mi Destino'. En medio de la ceremonia, el juez le pregunta a la pareja que dónde están los testigos de la boda, pero Asiyé y Mahir lo olvidaron por completo, por eso, Helín y Cemal deben ser los testigos.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

40:10 min
el juego de mi destino.png
El Juego de mi Destino - Capítulo 21: Cemal debe ser testigo de la unión de su exesposa con su nueva pareja
juego de mi destino.png
44:43
Capítulo 20
Cemal le dice a Asiyé que deben verse antes de la boda
JUEGO DE MI DESTINO.png
44:40
Capítulo 19
Mahir le dice a Asiyé que deben tener una boda falsa
juego de mi destino.png
44:32
Capítulo 18
los resultados de la prueba de ADN que hizo Raci llegan a casa
el juego de mi destino.png
40:10
Capítulo 21
Cemal debe ser testigo de la unión de su exesposa con su nueva pareja

Capítulo 21 El Juego de mi Destino: Cemal debe ser testigo de la unión de su exesposa con su nueva pareja

En medio de la ceremonia, el juez le pregunta a la pareja que dónde están los testigos de la boda, pero Asiyé y Mahir lo olvidaron por completo, por eso, Helín y Cemal deben ser los testigos.

Por: Caracol Televisión
|
juego de mi destino.png
44:43
Capítulo 20
Cemal le dice a Asiyé que deben verse antes de la boda
JUEGO DE MI DESTINO.png
44:40
Capítulo 19
Mahir le dice a Asiyé que deben tener una boda falsa
juego de mi destino.png
44:32
Capítulo 18
los resultados de la prueba de ADN que hizo Raci llegan a casa
JUEGO DE MI DESTINO.png
44:35
Capítulo 17
Cemal le cuenta a Asiyé la razón por la cual los abandonó
juego de mi destino.png
42:47
Capítulo 16
Helin se entera de que Nergis fue quien le dañó su vestido
EL JUEGO DE MI DESTINO.png
44:43
Capítulo 15
la familia Demirhan está en una cena, pero termina mal
el juego de mi destino.png
40:10
Capítulo 21
Cemal debe ser testigo de la unión de su exesposa con su nueva pareja