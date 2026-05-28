Capítulo 21 'El Juego de mi Destino', novela turca de Caracol, completo y en español
Capítulo 21 'El Juego de mi Destino'. En medio de la ceremonia, el juez le pregunta a la pareja que dónde están los testigos de la boda, pero Asiyé y Mahir lo olvidaron por completo, por eso, Helín y Cemal deben ser los testigos.
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40:10 min
El Juego de mi Destino - Capítulo 21: Cemal debe ser testigo de la unión de su exesposa con su nueva pareja
44:43
Capítulo 20
Cemal le dice a Asiyé que deben verse antes de la boda
44:40
Capítulo 19
Mahir le dice a Asiyé que deben tener una boda falsa
44:32
Capítulo 18
los resultados de la prueba de ADN que hizo Raci llegan a casa
40:10
Capítulo 21
Cemal debe ser testigo de la unión de su exesposa con su nueva pareja
Capítulo 21 El Juego de mi Destino: Cemal debe ser testigo de la unión de su exesposa con su nueva pareja
En medio de la ceremonia, el juez le pregunta a la pareja que dónde están los testigos de la boda, pero Asiyé y Mahir lo olvidaron por completo, por eso, Helín y Cemal deben ser los testigos.