Capítulo 18 'El Juego de mi Destino', novela turca de Caracol, completo y en español
Capítulo 18 'El Juego de mi Destino'. Alguien deja una carta que contiene los resultados, y, para sorpresa de todos, tienen la más alta compatibilidad, no entienden la razón, pero descubren que Cemal intervino y manipuló las pruebas.
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44:32 min
El Juego de mi Destino - Capítulo 18: los resultados de la prueba de ADN que hizo Raci llegan a casa
44:35
Capítulo 17
Cemal le cuenta a Asiyé la razón por la cual los abandonó
42:47
Capítulo 16
Helin se entera de que Nergis fue quien le dañó su vestido
44:43
Capítulo 15
la familia Demirhan está en una cena, pero termina mal
44:32
Capítulo 18
los resultados de la prueba de ADN que hizo Raci llegan a casa
Capítulo 18 El Juego de mi Destino: los resultados de la prueba de ADN que hizo Raci llegan a casa
Alguien deja una carta que contiene los resultados, y, para sorpresa de todos, tienen la más alta compatibilidad, no entienden la razón, pero descubren que Cemal intervino y manipuló las pruebas.