Capítulo 18 El Juego de mi Destino: los resultados de la prueba de ADN que hizo Raci llegan a casa

Capítulo 18 'El Juego de mi Destino', novela turca de Caracol, completo y en español Capítulo 18 'El Juego de mi Destino'. Alguien deja una carta que contiene los resultados, y, para sorpresa de todos, tienen la más alta compatibilidad, no entienden la razón, pero descubren que Cemal intervino y manipuló las pruebas.