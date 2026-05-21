Capítulo 16 'El Juego de mi Destino', novela turca de Caracol, completo y en español
Capítulo 16 'El Juego de mi Destino'. Gülsüm le dice a Asiyé que debe contarle algo que hizo su hija y, mientras están en su conversación, Helin escucha y le cuenta a Cemal. Él se molesta, regaña a su hija y la obliga a pedir perdón.
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42:47 min
El Juego de mi Destino - Capítulo 16: Helin se entera de que Nergis fue quien le dañó su vestido
44:43
Capítulo 15
la familia Demirhan está en una cena, pero termina mal
44:43
Capítulo 14
Nergis habla con su padre y él la decepciona
44:20
Capítulo 13
Nergis cambia su actitud con Mahir; se vuelve grosera
42:47
Capítulo 16
Helin se entera de que Nergis fue quien le dañó su vestido
Capítulo 16 El Juego de mi Destino: Helin se entera de que Nergis fue quien le dañó su vestido
Gülsüm le dice a Asiyé que debe contarle algo que hizo su hija y, mientras están en su conversación, Helin escucha y le cuenta a Cemal. Él se molesta, regaña a su hija y la obliga a pedir perdón.