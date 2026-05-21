42:47 min El Juego de mi Destino - Capítulo 16: Helin se entera de que Nergis fue quien le dañó su vestido 44:43 Capítulo 15 la familia Demirhan está en una cena, pero termina mal 44:43 Capítulo 14 Nergis habla con su padre y él la decepciona 44:20 Capítulo 13 Nergis cambia su actitud con Mahir; se vuelve grosera 42:47 Capítulo 16 Helin se entera de que Nergis fue quien le dañó su vestido

Capítulo 16 El Juego de mi Destino: Helin se entera de que Nergis fue quien le dañó su vestido Gülsüm le dice a Asiyé que debe contarle algo que hizo su hija y, mientras están en su conversación, Helin escucha y le cuenta a Cemal. Él se molesta, regaña a su hija y la obliga a pedir perdón.