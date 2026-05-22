Capítulo 17 'El Juego de mi Destino', novela turca de Caracol, completo y en español
Capítulo 17 'El Juego de mi Destino'. Asiyé va al mercado sola, pero no cuenta con que su exesposo la está siguiendo. Él aprovecha la situación para confesarle por qué se fue: se sentía abrumado y Helin le contó que estaba embarazada.
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44:35 min
El Juego de mi Destino - Capítulo 17: Cemal le cuenta a Asiyé la razón por la cual los abandonó
42:47
Capítulo 16
Helin se entera de que Nergis fue quien le dañó su vestido
44:43
Capítulo 15
la familia Demirhan está en una cena, pero termina mal
44:43
Capítulo 14
Nergis habla con su padre y él la decepciona
44:35
Capítulo 17
Cemal le cuenta a Asiyé la razón por la cual los abandonó
Capítulo 17 El Juego de mi Destino: Cemal le cuenta a Asiyé la razón por la cual los abandonó
Asiyé va al mercado sola, pero no cuenta con que su exesposo la está siguiendo. Él aprovecha la situación para confesarle por qué se fue: se sentía abrumado y Helin le contó que estaba embarazada.