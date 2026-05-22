44:35 min El Juego de mi Destino - Capítulo 17: Cemal le cuenta a Asiyé la razón por la cual los abandonó 42:47 Capítulo 16 Helin se entera de que Nergis fue quien le dañó su vestido 44:43 Capítulo 15 la familia Demirhan está en una cena, pero termina mal 44:43 Capítulo 14 Nergis habla con su padre y él la decepciona 44:35 Capítulo 17 Cemal le cuenta a Asiyé la razón por la cual los abandonó

Capítulo 17 El Juego de mi Destino: Cemal le cuenta a Asiyé la razón por la cual los abandonó Asiyé va al mercado sola, pero no cuenta con que su exesposo la está siguiendo. Él aprovecha la situación para confesarle por qué se fue: se sentía abrumado y Helin le contó que estaba embarazada.