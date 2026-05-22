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Capítulo 17 'El Juego de mi Destino', novela turca de Caracol, completo y en español

Capítulo 17 'El Juego de mi Destino'. Asiyé va al mercado sola, pero no cuenta con que su exesposo la está siguiendo. Él aprovecha la situación para confesarle por qué se fue: se sentía abrumado y Helin le contó que estaba embarazada.

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44:35 min
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El Juego de mi Destino - Capítulo 17: Cemal le cuenta a Asiyé la razón por la cual los abandonó
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42:47
Capítulo 16
Helin se entera de que Nergis fue quien le dañó su vestido
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44:43
Capítulo 15
la familia Demirhan está en una cena, pero termina mal
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44:43
Capítulo 14
Nergis habla con su padre y él la decepciona
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44:35
Capítulo 17
Cemal le cuenta a Asiyé la razón por la cual los abandonó

Capítulo 17 El Juego de mi Destino: Cemal le cuenta a Asiyé la razón por la cual los abandonó

Asiyé va al mercado sola, pero no cuenta con que su exesposo la está siguiendo. Él aprovecha la situación para confesarle por qué se fue: se sentía abrumado y Helin le contó que estaba embarazada.

Por: Caracol Televisión
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42:47
Capítulo 16
Helin se entera de que Nergis fue quien le dañó su vestido
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44:43
Capítulo 15
la familia Demirhan está en una cena, pero termina mal
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44:43
Capítulo 14
Nergis habla con su padre y él la decepciona
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44:20
Capítulo 13
Nergis cambia su actitud con Mahir; se vuelve grosera
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44:23
Capítulo 12
Cemal y Asiyé tienen un incómodo encuentro
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44:27
Capítulo 11
Cemal habla con su hija y le genera una confusión
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Capítulo 17
Cemal le cuenta a Asiyé la razón por la cual los abandonó